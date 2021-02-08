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Худрук челябинского театра по указу Путина награжден за заслуги перед Отечеством

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Худрук челябинского театра по указу Путина награжден за заслуги перед Отечеством

Художественный руководитель челябинского театра оперы и балета имени Глинки Евгений Волынский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Худрук театра отмечен государственной наградой за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Евгений Григорьевич является художественным руководителем и главным дирижером театра имени Глинки с 2013-го года. За этот период времени были поставлены такие масштабные спектакли, как «Риголетто» Джузеппе Верди, «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (и многие другие).

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, при участии Евгения Волынского состоялись гастроли челябинской труппы на Новой сцене Большого театра в Москве, а также гастроли солистов и симфонического оркестра театра в Южной Корее.