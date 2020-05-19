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«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии

Общество
Сегодня, 16:24

Жители Челябинска, пострадавшие в результате коммунальной аварии, произошедшей девятого мая в частном секторе по улице Дзержинского, могут рассчитывать на компенсацию причиненного ущерба. Страховая компания «Ингосстрах» начала принимать заявления на выплаты.

Напомним, в результате выхода теплоносителя на поверхность кипяток вылился на жилые дома и придомовые участки. Три человека пострадали, двое из них были госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, ущерб был нанесен 13-ти домам.

«Гражданская ответственность АО «УСТЭК-Челябинск», которое осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии, эксплуатацию тепловых сетей, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение теплосетевых объектов и другие функции на территории города Челябинска, застрахована в «Ингосстрахе» по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Страховая сумма по указанному договору составляет миллионов рублей в соответствии с нормами действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе компании «Ингосстрах».

Страховая компания направила своего представителя для участия в расследовании причин и обстоятельств события, а также установления размера ущерба. После признания случая страховым «Ингосстрах» исполнит принятые обязательства в соответствии с действующим законодательством и условиями договора страхования.

Для подачи заявления о страховой выплате пострадавшие лица могут обратиться в рабочие дни (с 09:00 по 18:00) в офис «Ингосстраха» по адресу: Челябинск, улица Труда, д. 78, оф. 700. Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно также по телефону: (351) 755-56-82.

 

 

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