Инициатива, усложнившая жизнь: челябинцы возмущены изменением маршрута движения 86-го автобуса

Челябинцы бурно и коллективно возмущается непопулярным, по их мнению, решением изменить маршрут движения автобуса №86.

«Разгрузили проспект Ленина?! Убрали 86-й маршрут! Безразмерная «двоечка»! Челябинск!» - написала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в субботу, восьмого июля, горожанка Ольга Зайцева, сопроводив свой полный возмущения пост красноречивым снимком: жители набились в автобус №2, как селедки в бочку.

«Да, маршрут №86 поменяли… Теперь до работы доехать можно за час, а в обратную сторону - еще больше времени, и только с пересадкой», - отметила Валентина Шлыкова.

На это замечание жительнице областного центра ответили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:

«Утвержден социальный стандарт, по которому в рамках одной поездки допустимо совершать не более двух пересадок. Новая маршрутная сеть строится именно таким образом. Обеспечить беспересадочное сообщение по всем возможным направлениям не представляется возможным. Спланировать свой маршрут можно на сайте городского транспорта. По транспортной карте в течение 60 минут можно сделать неограниченное количество бесплатных пересадок или воспользоваться месячным безлимитным проездным».

Валентина Шлыкова ответила министерству, что раньше, до введения изменений, она доезжала на 86-й маршрутке до нужного места за 20 минут и без пересадки, а теперь едет «на чем придется, и час»:

«На данный момент нет маршрута, кроме автобуса №8 (который очень редко ходит), чтобы ехал по братьев Кашириных хотя бы до Академика Королева. Вы меняете маршрут №86 как дублирующий маршрут автобуса №2. Только теперь всем, кто живет до остановки на Академика Королева, приходится добираться с приключениями».

«От ЮУрГУ до 40 лет Победы вообще не ходит ни один транспорт. На 86-м можно было хотя бы до 24 микрорайона доехать», - присоединилась к критике Наталья Юскина.

В миндортрансе региона горожанке пояснили, что новая маршрутная сеть Челябинской агломерации создана таким образом, чтобы обеспечить доставку пассажиров до основных транспортных узлов, где в случае необходимости возможно совершить пересадку и доехать до места назначения, и еще раз напомнили, что в настоящее время в столице Южного Урала при использовании транспортной карты действует «Единый пересадочный тариф» на 60 минут стоимостью 25 рублей (без ограничения по количеству пересадок), а также безлимитный проездной билет на три вида транспорта стоимостью 1100 рублей.

Также в министерстве заявили, что подобные ситуации с переполненными салонами автобусов по маршруту №2 (как в случае, описанном автором поста Ольгой Зайцевой) возникают в большинстве случаев, если был сорван предыдущий рейс.

Вопросы стабилизации движения и усиление маршрута №2 в настоящее время прорабатываются совместно с перевозчиком МУП «Служба организации движения», сообщили в региональном миндортрансе.

А это видео, снятое в Челябинске в час пик седьмого июля на остановке «Молодежная» - на нем тот самый автобус №2. Видео размещено в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Напомним, маршрут движения автобуса №86 «Чурилово - Профессора Благих» изменили с 21 июня текущего года. С того дня он больше не ходит по проспекту Ленина в центр, а следует по улицам Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля в «Парковый».

Как отмечал телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», новая трасса 86-го автобусного маршрута позволит стабилизировать его работу, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса №2.

Однако - судя по реакции горожан - эта инициатива не упростила, а значительно усложнила их жизнь.