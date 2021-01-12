Инновационные разработки компании «Интерсвязь» вновь получили мировое признание

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – челябинская компания «Интерсвязь» - стала финалистом престижного международного конкурса передовых решений и практик стран БРИКС — «BRICS Solutions Awards»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», на состоявшемся в России саммите свои лучшие IT-разработки представили специалисты и учёные из стран-членов содружества - Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки. Большая часть новых технологий призвана улучшить жизнь людей, сделать её более комфортной и безопасной при помощи цифровизации. Всего соискатели награды могли заявить о притязаниях в семи номинациях: здравоохранение, качество жизни и демография, инновации и технологии, «зелёная» экономика, бизнес-решения, городское развитие, образование.

«Интерсвязь» представила работы в номинации «Городское развитие» - два своих флагманских IT-проекта, которые уже сейчас успешно реализуются на территории городов присутствия компании – «Умный город Челябинск» и суперапп (бесплатное многофункциональное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»). В результате разработки южноуральских специалистов получили высокую оценку и попали в четвёрку финалистов среди всех стран-участниц конкурса.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, очередное признание проектов компании на уровне научного сообщества БРИКС свидетельствует о том, что челябинские технологии могут успешно конкурировать на мировых рынках. Жюри конкурса высоко оценивает перспективы внедрения этих технологий на территории стран-участниц.

«Умный город Челябинск» и мобильный суперапп — это два неразрывно связанные друг с другом проекта. Первый представляет из себя комплекс решений по цифровизации различных сфер жизни южноуральской столицы. В его рамках в городе установлена сеть умных счётчиков жилищно-коммунального хозяйства и система мониторинга состояния трубопроводов. Только в одном Челябинске уже работают более шести тысяч «Умных домофонов», в транспортной сфере запущены «Умные парковки», «Умные остановки», «Транспортная карта», «Улицы онлайн». Мобильное приложение представляет из себя своеобразный «универсальный ключ» управления «Умным городом». В него интегрировано большинство сервисов, работающих на территории городов присутствия компании. Также через него пользователь получает доступ к ряду социально-значимых услуг, включая «Запись к врачу онлайн», «Оплата услуг ЖКХ», «Система «Город» и другие. Количество скачиваний приложения уже превысило два миллиона.