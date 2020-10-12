Ирина Гехт: Эпидобстановка позволяет продолжить обучение школьников в обычном режиме
Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и коронавирусной инфекции в Челябинской области позволяет продолжить обучение школьников в обычном режиме и в плановом порядке уйти на осенние каникулы.
Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на пресс-конференции, состоявшейся 12 октября.
В СМИ и социальных сетях периодически появляются сообщения о массовых заболеваниях педагогов в школах.
Ирина Альфредовна опровергла эту информацию. Так, сообщалось о большом количестве заболевших в школе №1 Копейска. После проверки выяснилось, что у трех педагогов подтвердился ковид и еще трое ушли на больничный с ОРВИ.
Ирина Гехт заверяет: «В школах нет массовой заболеваемости среди педагогов или вспышек заболеваемости среди учащихся».
Сегодня образовательный центр №2 в микрорайоне «Парковый» (Челябинск) принял решение о досрочных каникулах для учеников 5-11 классов. В учебном заведении заболело 19 педагогов.
Остальные школы области будут учиться в обычном режиме. «Переход на дистант не планируется. Все идет в плановом режиме, - подчеркнула Ирина Гехт.- Эпидемиологическая обстановка позволяет школьникам продолжить учебу и в конце октября планово уйти на каникулы».
Первый вице-губернатор подчеркнула, что в целом ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе напряжённая, но контролируемая. В последние несколько дней сокращается число госпитализированных.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро понедельника, 12 октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 875 случаев коронавируса, в том числе у 191 школьника. За прошедшие сутки выявлено 95 случаев ковида, в том числе у девяти школьников.
По данным минобра, по состоянию на 12 октября закрыто на карантин по ОРВИ пять школ и 205 классов. Остальные учатся в обычном режиме. На карантин по коронавирусной инфекции не отправлен ни один класс.
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