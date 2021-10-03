Ирина Гехт: Ковид изменился, порой КТ-1 к вечеру становится КТ-4

В Челябинской области намерены более тщательно контролировать состояние пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Необходимость мониторинга этого связана с тем, коронавирус стал вести себя непредсказуемо.

Об этом сообщила первый заместитель губернатор Ирина Гехт.

Мониторингом состояния пациентов с ковидом займутся студенты-ординаторы. «Они сядут на обзвон находящихся на амбулаторном лечении людей. И их по чек-листу начнут опрашивать ежедневно по состоянию, чтобы мониторили их, и, если необходимо, своевременно передавали, госпитализировали, вызывали врача. Таким образом, амбулаторные пациенты у нас будут под ежедневным наблюдением», - пояснила Ирина Гехт.

В прошлую волну студенты-ординаторы ходили на дом к заболевшим коронавирусом. Это было для них достаточно тяжело, порой и жалобы поступали от пациентов. В этот раз их решено привлечь для обзвона и контроля состояния пациентов по телефону.

По словам Ирины Гехт, эта работа важна, потому что коронавирус стал непредсказуем. Даже небольшое поражение легких может за сутки перерасти в обширную пневмонию. «Ковид изменился. Порой даже его течение не связано с данными компьютерной томографии. Если раньше мы говорили, что КТ-1, КТ-2 как-то коррелируется с тяжестью течения, то сегодня это никак не связано. Порой КТ-1 к вечеру становится КТ-4. И очень важно, чтобы мы эту ситуацию контролировали», - подчеркнула Ирина Гехт.