Ирина Гехт: Крепко вас всех обнимаем с теплом из Челябинской области

Актив «Женского движения» челябинского отделения «Единой России» встретился на онлайн-конференции с женсоветами подшефных городов Ясиноватой и Волновахи. Южный Урал представляли региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, координатор партийного проекта «Крепкая семья» и руководитель Волонтерского центра «Единой России» Марина Поддубная, региональный руководитель Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Светлана Буравова, председатель Общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Галина Гаврилова, директора челябинских школ Наталья Боричева и Елена Обухова, предприниматели Лилия Ершова и Ольга Коршунова.

Женщины выразили готовность оказать правовую, педагогическую, психологическую и материальную поддержку жителям Донецкой народной республики: вовлечь детей из ДНР в проекты «Движения Первых», поддержать семьи с детьми по программам «Крепкой семьи». Для координации усилий решили создать общий чат и встретиться для обмена опытом.

«У нас объединились женщины педагоги, врачи и предприниматели с целью оказать поддержку семьям и женщинам-предпринимателям, поддержать их в общественной активности и обеспечить их продвижение на уровень принятия решений. Поэтому для нас важно понимать, насколько каждый готов участвовать в реализации проектов. Возможно, у женщин есть потребность в оказании медицинской помощи, может нужна материальная помощь и поддержка, наше сообщество женщин Челябинской области готово их оказать. Ну и нам бы хотелось выстроить те отношения, которые позволили бы оказывать консультации в рамках правового поля для женщины предпринимателей. Может быть у них есть потребность в сбыте продукции или наоборот нужно содействие в налаживании производства. Мы готовы и помогать, и консультировать, и сопровождать», - отметила Ирина Гехт.

Координатор «Женского движения Единой России» отметила, что многие женщины из муниципалитетов Челябинской области выразили готовность поехать, встретиться и поделиться опытом, выстроить личное взаимодействие с территориями.

Напомним, что не так давно Челябинскую область посещали дети из Волновахи. Для ребят провели экскурсии в Ледовую арену «Трактор» на хоккей, на завод белой металлургии, в образовательные учреждения. Некоторые из них впервые встали на лыжи и с помощью инструкторов преодолели различные дистанции. В пионерском лагере «Уральская березка» для детей провели интерактивную праздничную программу, мастер-классы по изготовлению елочных украшений и модный показ. Партийцы и активисты проекта «Женское движение «Единой России» вручили детям новогодние подарки. Участницы телемоста вспомнили, как это было.