Ирина Гехт объяснила высокий уровень занятости ковидных коек в Челябинской области

Челябинская область вошла в число регионов России, где зарегистрирован высокий уровень занятости коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Региональные власти объясняют это необходимостью соблюдения баланса между помощью пациентам с ковидом и плановой медпомощью.

«На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6 процента коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90 процентов», - доложила 20 октября первый вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. По ее словам, сложнее всего ситуация в регионах, где занятость ковидных коек превышает 95 процентов. К таким субъектам относится и Челябинская область.

«В регионе действительно высокий уровень занятости коечного фонда. Но мы и не фиксируем значительного роста госпитализаций. Это позволяет нам сохранять коечный фонд на этом уровне», - пояснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В настоящий момент в регионе развернуто восемь тысяч 723 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (вместе с базами долечивания). Свободно порядка двух процентов коечного фонда. «Мы сегодня не имеем большого запаса, но у нас точно есть резерв госпитальных баз, которые в случае необходимости будут в течение 1,5 дней развернуты», - заверила первый заместитель главы региона.

Регион намеренно не наращивает свободный коечный фонд для ковидных пациентов, чтобы сохранять объемы плановой медицинской помощи, прежде всего, в городах и районах области.

«На сегодняшний день многие регионы останавливают оказание плановой медицинской помощи, разворачивают дополнительные койки [для пациентов с ковидом]. Для нас важен баланс оказания как помощи ковидным пациентам, так и сохранение плановой медицинской помощи», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

На сегодня власти стараются не ограничивать территории в оказании плановой медицинской помощи, в том числе возможности проведения диспансеризации и углубленной диспансеризации у переболевших коргнавирусом (ковидные базы в основном развернуты на базе больниц крупных городов). «Это сейчас очень важно, потому что отдаленные последствия могут привести к рискам осложнения болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной системы, - считает Ирина Гехт. - Поэтому сегодня все поликлиники и районные больницы работают в режиме оказания плановой медицинской помощи.

Татьяна Голикова также отнесла Челябинскую область к числу регионов, где зарегистрирован наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в регионе заболело коронавирусной инфекцией 105 тысяч 618 жителей. Умерло пять тысяч 197 жителей с ковидом, из них три тысячи 927 человек - непосредственно от ковидной пневмонии. Но пока эти показатели не мотивируют жителей к вакцинации от смертельной болезни. В области на сегодня самый низкий в УрФО коллективный иммунитет в регионе составляет лишь 33%.