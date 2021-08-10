Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета

В Челябинской области при формировании коллективного иммунитета к коронавирусу учитываются в том числе переболевшие и ревакцинированные жители. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80 процентов.

«Если ранее мы говорили, что надо вакцинировать 60 процентов взрослого населения - это миллион 600 тысяч человек, то к первому ноября текущего года уровень коллективного иммунитета должен быть на уровне 80 процентов, - рассказала на брифинге для журналистов сегодня, десятого августа, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Уровень коллективного иммунитета в том числе учитывает и ревакцинированных граждан. Он учитывает переболевших жителей в соотношении один к четырем, поскольку мы предполагаем, что на одного заболевшего приходится еще четыре бессимптомных носителя заболевания. Ревакцинированные и заболевшие после прививки - это те, кто учитываются при формировании коллективного иммунитета».

На сегодняшний день получено 787 тысяч 758 доз вакцины. В Челябинской области прививку поставили 682 тысячи 680 человек. Сегодня в регион поступило еще 9,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

По словам Ирины Гехт, среднесуточные показатели темпа роста заболеваемости за неделю составили 0,4 процента. Заболеваемость ковидом поддерживается взрослым населением.

«Что касается роста среди взрослых, то это такие возрастные группы: 30-49 лет (это наше трудоспособное население), а также 50-64 года. По остальным возрастам отмечаем снижение заболеваемости. Что касается социальной структуры заболевших, то преобладают работающие граждане. Это почти 50 процентов», - продолжила Ирина Гехт.

Вместе с тем, очагов заболеваемости на прошлой неделе в регионе не наблюдалось.