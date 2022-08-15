«Искорка Фонд» приглашает челябинские школы к участию в акции «Начинаем год с добра»

Движение «Искорка Фонд» приглашает школы Челябинска принять участие в благотворительной акции «Начинаем год с добра», которая проходит в южноуральской столице в поддержку детей, для которых учебный год начнется без букетов, праздничных линеек и пышных бантов - в больничных стенах онкоцентра.

Средства от акции будут направлены на поддержку программы «Помощь в активном лечении». Это срочная закупка лекарств, специального питания, жизненно необходимого оборудования, на что требуется минимум шесть миллионов рублей в год.

«В 2022 году символом акции «Начинаем год с добра» в этом году стала открытая ладошка ребенка в ладони взрослого. И это не случайно. Каждый из нас брал взрослого за руку, идя первый раз в школу. И родные теплые ладони отпускали нас в новый мир больших знаний. Открытая ладонь во многих странах является амулетом добра, гармонии и милосердия. Пусть ярких ладошек станет больше. Слоган акции в этом году «Я тоже хочу стать взрослым!» - искренняя детская фраза, в которой так много желания жить», - отмечает «Искорка Фонд».

В 2021-м году в акции приняли участие свыше ста школ Челябинска и Челябинской области.

«Благодаря нашей совместной работе, флажки в дополнении к цветам стали прекрасной челябинской традицией, которая повторится в этом году уже в шестой раз. По итогам прошлого года было роздано более девять тысяч флажков и собрано 893 тысячи 552 рубля», - напоминает «Искорка Фонд».

Отчет о поступлении и расходовании средств размещен в публичном доступе на сайте «Искорки», где также можно ознакомиться с условиями участия в акции «Начинаем год с добра». Телефон «горячей линии»: (351) 233-66-51, чат участников акции - в Telegram.

…Регина Гильманшина и Адель Хатипова - две школьницы из Челябинска, которые в этом году пойдут в первый класс.

Они совершенно разные, но есть одно «но». Регина и Адель в своей маленькой жизни столкнулись с раком и победили его. В этом есть заслуга врачей, «Искорка Фонда», жертвователей и акции «Начинаем год с добра».

Смысл слов «бласты» и «лейкоз» родители Регины узнали, когда ей было девять месяцев и она только готовилась сделать первые шаги. В этом году с момента окончания лечения у Регины прошло пять лет. Все это время девочка регулярно наблюдалась у врача. И вот теперь считается полностью здоровой.

Регина уже выбрала портфель, нарядную белую блузку и первые школьные туфли. Парадная форма висит в шкафу. Учится девочка будет в 107-й школе.

Среди обязательных трат перед школой у семьи Гильманшиных есть и благотворительное пожертвование в «Искорка Фонд». «Помощь незнакомых людей когда-то помогла спасти Регину. Теперь мы можем помочь другим! И праздник этому совсем не помеха, а акция «Искорки» - прекрасный повод сделать 1 сентября еще более значимым», - отмечает мама Регины Елена Гильманшина.

Адель Хатипова тоже готовится к учебе. Но в школу не пойдет. В больницу маленькая челябинка попала в апреле 2020 года, в самый разгар пандемии. Два года лечения и заветные слова: «Ваш ребенок здоров!».

Однако лечащий врач пока рекомендовал остаться дома на домашнем обучении. Адель закончила лечение лейкоза в этом году. Организм еще не окреп от высоких доз химиолечения и приема серьезных лекарственных препаратов. За парту Адель планирует сесть в следующем году, а пока готовится принимать учителя в гости у себя дома.

«Я хорошо понимаю чувства родителей, которые сейчас борются за жизни своих детей в онкоцентре. Это большое испытание и каждодневный титанический труд. Каждая из мам в больнице становится почти солдатом, который должен постоянно следить за состоянием своего ребенка. Все может измениться в любой момент, днем или ночью. В больничной жизни нет выходных и праздников. Жизнь подчинена больничному протоколу и постоянной борьбе со страхом, со слезами, со смертью. Поддержка простых людей очень много значит. Для участников акции «Начинаем год с добра» флажок - это просто атрибут, а сто рублей - просто пожертвование, но для детей и родителей в онкоцентре это осознание того, что их судьба

небезразлична многим. И это, правда, добавляет сил и веры в жизнь», - поделилась мама Аделии Евгения.