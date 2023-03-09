Историческому зданию на Володарского в Челябинске планируют вернуть первозданный вид

В Челябинске планируют вернуть первозданный вид историческому зданию на Володарского, 14, в котором более века назад размещалось третье низшее начальное (приходское) женское училище.

Основано учебное заведение было еще в 1906-м, однако вплоть до 1914-го года собственного здания не имело.

В то время улица Володарского звалась иначе – Западным бульваром. Стоящее на нем здание женского училища, являющееся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, относится к «краснокирпичному стилю», характерному для построек конца 19 - начала 20 века.

«Это условное обозначение неоштукатуренных кирпичных строений. Для данного стиля характерна замена лепных украшений из штукатурки декором из неоштукатуренного кирпича», - пояснили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В соответствии с проектом реставрации, согласованным госкомитетом охраны ОКН региона в октябре 2022 года, историческому зданию на Володарского планируется вернуть первоначальный вид. Пока за разрешением на работы по возвращению строению, в котором нынче располагается управление по делам образования Челябинска, его исторического «краснокирпичного» стиля, никто не обращался.

Интересно, что после 1917 года в этом здании «жило» множество различных организаций, к середине 2000-х годов оно сильно обветшало - ремонта здесь не было долгое время, надлежащий уход за историческим объектом не осуществлялся. В 2011-м году была проведена реставрация здания.

В краткой исторической справке на сайте госкомитета охраны ОКН Челябинской области говорится, что постройкой отдельного каменного здания для вышеназванного женского училища городские власти озаботились примерно в 1910-1911 годах.

«Был выбран свободный участок на западной окраине города – на Западном бульваре (ныне это улица Володарского), на пересечении с улицей Михайловской (ныне улица Карла Маркса). Составили две сметы: на 23 419 рублей 50 копеек и на 26 091 рубль 15 копеек с учетом «пристроя» для рукодельного класса. Из архивного дела, хранящегося в областном архиве под названием «Документы о строительстве здания школы на Западном бульваре в Челябинске за 1914 год», точно известно, что в 1913 году и первые четыре месяца 1914 года на строительство здания для этого училища было потрачено 17 535 рублей», - отмечается в научно-проектной документации.