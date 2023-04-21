Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»

Челябинское региональное отделение «Единой России» продолжает работу по сбору, формированию и отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Все отправки осуществляются по инициативе и поддержке секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Накануне, 20 апреля, в рамках акции «Все для фронта, все для Победы!» в ДНР отправился 27-й гуманитарный конвой с двадцатью тоннами груза. Врио руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Виталий Маслов рассказал, что груз сформирован благодаря городам трудовой доблести Южного Урала: Челябинску, Магнитогорску и Златоусту.

«В состав двух десятитонников вошло по пять тонн муки и сахара, шесть тонн макаронных изделий, вода. Также по запросу из госпиталя Ясиноватой отправили от врачей Снежинска и наших партийцев, которые самостоятельно закупили и доверили нам передать, десять инвалидных колясок, костыли, расходный материал. Кроме того, у нас есть посылка добра для наших военнослужащих – стараемся обеспечить их всем, чтоб они не нуждались ни в средствах личной гигиены, ни в теплых вещах, ни в других предметах первой необходимости», - отметил Виталий Маслов.

По его словам, обратная реакция из Ясиноватой и Волновахи – это самое важное, что партийцы получают в ответ.

«Люди чувствуют, видят, как мы им помогаем, а мы чувствуем их обратное тепло, получаем письма от них, такие добрые и светлые, что даже не пересказать», - поделился Виталий Маслов.

Для водителя Алексея Елисеева этот конвой - пятый: «Когда ехал первый раз, волновался, родные волновались, а первая проблема была, что нет интернета, навигатор отключился, приходилось что-то спрашивать по телефону, потом уже привыкли. В машине есть сиденье с пневмоподвеской, спальник есть, здесь в машине ночуем. Стараюсь быстрее доставить, быстрее разгрузить, потому что там люди очень ждут помощь и очень за нее благодарны. Так я помогаю Донбассу».

Через три дня гуманитарный конвой от южноуральских партийцев придет на Донбасс, сообщили в день отправки в челябинском региональном отделении «Единой России».