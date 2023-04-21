21.04.2023
Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак
21.04.2023
Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»
21.04.2023
Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету
21.04.2023
К столетию Исторического музея Южного Урала свет увидят уникальные издания
21.04.2023
В Челябинской области «садовые маршруты» начнут работу с 29 апреля
21.04.2023
Полицейские Челябинска продолжают «охоту» на нелегальных мигрантов
Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»
21.04.2023
Ход капремонта Дома культуры в селе Алексеевка проверила «Единая Россия»
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
17.04.2023
«Единая Россия» и «Акваспас» запустили в Челябинске курсы по оказанию первой помощи
17.04.2023
В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023