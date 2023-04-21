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Фото: Пресс-служба «Единой России»

Из Челябинска на Донбасс отправился 27-й гумконвой «Единой России»

Челябинское региональное отделение «Единой России» продолжает работу по сбору, формированию и отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР и военнослужащих, участвующих в спецоперации. 

Все отправки осуществляются по инициативе и поддержке секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Накануне, 20 апреля, в рамках акции «Все для фронта, все для Победы!» в ДНР отправился 27-й гуманитарный конвой с двадцатью тоннами груза. Врио руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Виталий Маслов рассказал, что груз сформирован благодаря городам трудовой доблести Южного Урала: Челябинску, Магнитогорску и Златоусту.

«В состав двух десятитонников вошло по пять тонн муки и сахара, шесть тонн макаронных изделий, вода. Также по запросу из госпиталя Ясиноватой отправили от врачей Снежинска и наших партийцев, которые самостоятельно закупили и доверили нам передать, десять инвалидных колясок, костыли, расходный материал. Кроме того, у нас есть посылка добра для наших военнослужащих – стараемся обеспечить их всем, чтоб они не нуждались ни в средствах личной гигиены, ни в теплых вещах, ни в других предметах первой необходимости», - отметил Виталий Маслов.

По его словам, обратная реакция из Ясиноватой и Волновахи – это самое важное, что партийцы получают в ответ.

«Люди чувствуют, видят, как мы им помогаем, а мы чувствуем их обратное тепло, получаем письма от них, такие добрые и светлые, что даже не пересказать», - поделился Виталий Маслов.

Для водителя Алексея Елисеева этот конвой - пятый: «Когда ехал первый раз, волновался, родные волновались, а первая проблема была, что нет интернета, навигатор отключился, приходилось что-то спрашивать по телефону, потом уже привыкли. В машине есть сиденье с пневмоподвеской, спальник есть, здесь в машине ночуем. Стараюсь быстрее доставить, быстрее разгрузить, потому что там люди очень ждут помощь и очень за нее благодарны. Так я помогаю Донбассу».

Через три дня гуманитарный конвой от южноуральских партийцев придет на Донбасс, сообщили в день отправки в челябинском региональном отделении «Единой России».

Единая Россия
гуманитарная помощь
Донбасс
зона СВО
спецоперация на Украине
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В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом

18.04.2023 16:49

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет

18.04.2023 16:43

Общество «Динамо» празднует вековой юбилей

18.04.2023 16:40

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение

18.04.2023 16:35

В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети

18.04.2023 16:11

Круглый год или только зимой: челябинцам предстоит решить судьбу светового потолка на Кировке

18.04.2023 16:04

Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО

18.04.2023 15:39

Челябинская «Гроза» в Доме Островского  поразила не только москвичей

18.04.2023 15:33

Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей

18.04.2023 14:31

Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию

18.04.2023 14:25

Студенты смогут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной

18.04.2023 14:19

В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»

18.04.2023 14:06

Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта

18.04.2023 13:46

Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники

18.04.2023 12:46

Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»

18.04.2023 12:43

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)

18.04.2023 12:11

В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254