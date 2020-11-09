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Из-за несоблюдения масочного режима в Челябинске продолжают закрывать магазины

Общество
Сегодня, 12:03
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжаются проверки магазинов и торговых комплексов на предмет соблюдения продавцами и покупателями масочного режима. Шесть компаний уже закрыты по решению суда.

Об этом сообщил сегодня, девятого ноября, на аппаратном заседании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

За прошедшую неделю проверяющие наведались в 437 торговых точек. Три материала переданы в суд для принятия решения о приостановке деятельности.

«У нас уже закрыты шесть объектов предпринимательства. Хотелось бы обратить еще раз внимание представителей бизнеса на необходимость соблюдения масочного режима», - сказал Олег Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в середине октября Наталья Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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