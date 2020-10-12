Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать

В Челябинске систематическое несоблюдение масочного режима продавцами и покупателями в ТРК и магазинах может закончится их закрытием. А в городе количество проверок на предмет соблюдения введенных ограничительных мер будет увеличено.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сказала сегодня, 12 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Будем переходить к более действенным мерам. Если торговые организации и транспортные предприятия, которые будут допускать несоблюдение масочного режима, то будем их закрывать. Просьба предпринимателей не обижаться, потому что мы предупредили об этом всех», - сказала Наталья Котова.

В областном центре сейчас фиксируется сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Резко увеличено число проверок совместно с Роспотребнадзором и полицией.

«Ежедневно полицейскими проводятся мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Сформировано восемь групп из сотрудников ГИБДД и участковых. За неделю выявлено 343 нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». На этой неделе планируем проверки ТРК. В рамках наших полномочий будет приниматься решения по закрытии объектов торговли, которые систематически допускают нарушения, не выполняют требования Роспотребнадзора и требования нормативно-правовых актов», - сказал на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Челябинску Валерий Манаев.

«Спасибо всем сотрудникам полиции. Несмотря на такой напряженный ритм работы, они нам оказывают содействие», - отметила Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Магнитогорске отсутствие масок у продавцов уже привело к закрытию мясного магазина.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.