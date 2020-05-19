Из-за пандемии россияне стали чаще вызывать онлайн-докторов

В России зафиксировали развитие телемедицины. На фоне пандемии covid-19 и введения режима самоизоляции граждане стали отказываться от обычных посещений медучреждений в пользу консультаций с докторами в режиме онлайн.

В то же время в стране отмечается наличие ограничений на дистанционные консультации врачей. Например, они не могут поставить диагноз без очного осмотра, пишут сегодня, 19 мая, РИА "Новости", ссылаясь на опрошенные компании.

По данным издания, в марте телемедицинская платформа "Доктор рядом" зафиксировала двукратное увеличение количества консультаций по отношению к прошлому месяцу. Сервис "Яндекс.здоровье" зафиксировал рост на 40 процентов запросов в марте. В апреле количество онлайн-приемов выросло уже в два раза.

Отмечается, что спрос на телемедицину увеличился не только среди граждан. Многократный рост числа запросов стал поступать и от больниц, рассказали в пресс-службе сервиса Ondoc, соединяющего медучреждения с пациентами. Так, с 1-23 апреля время онлайн-консультаций с медиками увеличилось в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в марте.