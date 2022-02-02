Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы

В Челябинской области некоторые суды в целях противодействия распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и ее нового штамма «омикрон» ограничили доступ лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Соответствующие приказы появилась на сайтах суда Тракторозаводского, Советского, Центрального районов Челябинска, судах Троицка, Златоуста и многих других.

«Приказом председателя златоустовского городского суда от 27 января № 9-О до особого распоряжения приостановлен личный прием граждан. В соответствии с письмом судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25.01.2022 № СД-АГ/59 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма «омикрон», в Златоустовском городском суде действует особый режим работы», - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения размещены и на сайтах других судов региона.

«Приостановить доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Лица, которые вступают в судебный процесс непосредственно в день посещения Тракторозаводского районного суда Челябинска при входе должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия на участие в деле (ордер, доверенность, извещение, повестка)», - сказали в суде Трактороразаводского района Челябинска.

«Гражданам, представителям организаций рекомендуется подавать документы через портал «ГАС Правосудие» (раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде») либо посредством почтовой связи. Участникам процессов с целью недопущения тесного контакта в помещении суда с другими участниками процессов рекомендуется прибывать в суд своевременно, но не ранее чем за 15 минут до начала судебного заседания. Лицам, не являющимся участниками судопроизводства, рекомендовано воздержаться от посещения суда», - сообщили в судах.

В Челябинском областном суде сообщили, что у них режим работы не изменился. Никаких ограничений для сторон, слушателей, представителей СМИ не установлено. О работе судов области пресс-служба Челябинского областного суда информацией не обладает.

Но гражданам рекомендуется обращаться в суд посредством электронного делопроизводства.