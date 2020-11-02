Из-за угрозы распространения «ковида» в Челябинске закрыли парикмахерскую

Приостановление деятельности на десять суток. Такое наказание назначил Ленинский районный суд Челябинска бизнес-леди, осуществляющей свою деятельность в парикмахерской «Дива». Причина - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, в ходе осмотра помещения парикмахерской было установлено, что в период действия режима повышенной готовности, в парикмахерской имеет только один ртутный градусник, журнал здоровья сотрудников отсутствует, документированная фиксация состояния их здоровья не ведется.

Также на момент осмотра парикмахерской индивидуальный предприниматель не использовала средства индивидуальной защиты – работала без маски и перчаток. Кроме того, отсутствовало бактерицидное устройство для обеззараживания воздуха, и не были предоставлены журналы уборки, проветривания и дезинфекции всех помещений парикмахерской.

Суд счел доказательства вины достаточными и допустимыми, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на срок десять суток.

Исполнительный документ поступил в Ленинское районное отделение судебных приставов Челябинска, где возбуждено исполнительное производство. Входные двери в парикмахерскую опечатаны, сохранность печатей будет контролироваться в течение всего срока приостановления.

Напомни, что ранее в Златоусте (Челябинская область) из-за нарушений санитарных норм и угрозы распространения коронавирусной инфекции на семь суток приостановлена деятельность кафе.

Там также было выявлено, что на предприятии не организован «входной фильтр» для сотрудников, не оборудовано место для обработки рук кожными антисептиками.

Напомним, что в Челябинске также достаточно пристальное внимание к работе кафе, ночных клубов и торговых комплексов. В судах уже находятся 27 дел по приостановке деятельности торговых объектов.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до15 ноября 2020 года.