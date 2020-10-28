В Златоусте из-за угрозы распространения «ковида» закрыли кафе

В Златоусте (Челябинская область) из-за нарушений санитарных норм и угрозы распространения коронавирусной инфекции на семь суток приостановлена деятельность кафе. Исполнение постановления суда контролируют судебные приставы.

В ходе проверки специалистами Роспотребнадзора по Челябинской области был выявлен ряд нарушений в работе торговой точки. В частности, на предприятии не организован «входной фильтр» для сотрудников, не оборудовано место для обработки рук кожными антисептиками, не представлены документы, подтверждающие проведение ежедневной, ежесменной влажной уборки и дезинфекции, а также отсутствуют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению и использованию в общественном питании, и устройство для обеззараживания воздуха.

Суд, рассмотрев протокол специалистов Роспотребнадзора, признал вину индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок семь суток.

«Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу магазина с целью исполнения постановления суда об административном правонарушении. В ходе совершения исполнительных действий сотрудник службы опечатал помещение и предупредил хозяина общепита об административной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы. Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всего срока административного приостановления деятельности», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Напомним, что в Челябинске также достаточно пристальное внимание к работе кафе, ночных клубов и торговых комплексов. В судах уже находятся 27 дел по приостановке деятельности торговых объектов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в начале прошлой недели Наталья Котова предупредила, что магазины, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до первого ноября 2020 года.