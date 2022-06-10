Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска собрал седьмую партию гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших мирных жителей ДНР и ЛНР.

В Центр сбора гуманитарной помощи при Свято-Георгиевском храме переданы продукты с длительными сроками хранения (крупы, тушенка, макароны, подсолнечное масло, чай), а также средства личной гигиены, одежда и постельное белье.

Как сообщает Челябинская епархия, Свято-Симеоновский собор направляет гуманитарную помощь в Центр примерно раз в две недели. За это время в Отделе по социальному служению накапливается до 150 килограммов продуктов питания, значительное количество средств личной гигиены и вещей. Все это приносят неравнодушные к чужой беде люди.

Как сообщила помощник руководителя Социального отдела Челябинской епархии Ольга Уманцева, в настоящее время вся поступающая в Центр гуманитарная помощь передается беженцам, а часть ее направляется на Донбасс. Особая потребность у беженцев есть в спортивной одежде (наиболее универсальной) и постельном белье.

Сбор продуктов и средств личной гигиены продолжается в отделе по социальному служению Свято-Симеоновского кафедрального собора (второй этаж административного здания) и в регистратуре собора.

Организации могут осуществить денежные пожертвования, перечислив средства на счет Социального отдела Челябинской епархии с пометкой «для беженцев».

В Челябинской епархии в настоящее время действует штаб по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР. Штаб возглавляет митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В состав штаба также входит руководитель Епархиального социального отдела, духовники сестричеств и старшие сестры милосердия.

Центр сбора гуманитарной помощи для беженцев создан в Свято-Георгиевском храме (ул. Жукова, 30-А). Он работает ежедневно, с 9.00 до 18.00. Телефон социального отдела: 8-351-225-47-80