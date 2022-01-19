Как будет организована вакцинация от ковида для подростков Челябинской области

Челябинская область заказала несколько тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции для подростков - «Спутник М». Вакцинация будет добровольной и проходить непосредственно в учебных заведениях.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 19 января.

По ее словам, Челябинская область уже заказала первую партию вакцины от ковида для подростков «Спутник М» - несколько тысяч доз. «Мы заказали несколько тысяч доз, первая партия», - сообщила первый замглавы региона.

Пока точно не известно, когда первая подростковая вакцина поступит в регион. «Что касается “Спутника М”, то у нас пока нет данных о том, когда вакцина поступит в регион и в каком количестве. Но мы её очень ждём. Тем более было объявлено, что уже вторая партия вакцины должна выйти 17 января в гражданский оборот. Но я надеюсь, что на этой или следующей неделе данные по подростковой вакцине будут», - рассказала Ирина Альфредовна.

Вакцинация будет добровольной. «Работа будет организована таким образом: будет объявлено о том, что поступила вакцина, потом все желающие смогут написать заявление и выразить свое согласие на вакцинацию», - уточнила Ирина Гехт. До 15 лет необходимо будет предоставить заявление от родителей с согласием на прививку, после 15 лет ребенок может сам принять решение о вакцинации, посоветовавшись с родителями.

Планируется, что вакцинация школьников будет проводиться на базе образовательных организаций.

На сегодня ведется большая разъяснительная работа. Планируется провести общее родительское собрание с приглашением специалистов и врачей для того, чтобы ещё раз проговорить эту ситуацию.

Ирина Гехт подчеркнула, что Европа уже начала достаточно активно прививать детей до шести лет. На сегодня дошкольники и дети младшего школьного возраста находятся в группе риска, так как в предыдущие волны вирус в этой возрастной категории практически не присутствовал. Сейчас прогнозируется рост заболеваемости среди детей до 15% от общего числа заболевших.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 по 14 лет включительно будет проводиться только при наличии согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при письменном информированном добровольном согласии самого подростка.

В Челябинской области для создания хорошего коллективного иммунитета среди подростков предстоит вакцинировать 93 тысячи из этой возрастной категории.