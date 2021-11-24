Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре

Сегодня, 24 ноября, министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. В гражданский оборот ее планируется ввести в конце декабря 2021 года.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое президент Владимир Путин провел с членами кабмина в режиме видеоконференции.

«Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» Центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет», - доложила зампредседателя правительства.

Голикова подчеркнула, что вакцинировать детей от 12 до 15 лет будут только при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя. Прививку подросткам старше 15 лет будут ставить при получении согласия самого несовершеннолетнего.

Вице-премьер отметила, что в третью и четвертую волны эпидемии заболеваемость среди несовершеннолетних стала выше, да и болеть дети стали тяжелее.

Владимир Путин ранее задавал главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что лучше для детей – переболеть (если они, как правило, болеют легко) или вакцинироваться. Она ответила, что лучше вакцинироваться. И пояснила - последствия болезни пока очень трудно предсказуемы, она может поражать различные системы организма.

Голикова уточнила, что и сейчас остаются эти же рекомендации.

Владимир Путин уточнил, когда вакцина для подростков поступит в гражданский оборот. «Я думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря», - сказала вице-премьер.

Президент отметил, что в некоторых странах, в частности, в Китае, начали разрабатывать вакцину для детей от двух лет. «Нам тоже нужно над этим подумать», - считает Владимир Путин.

Глава государства еще раз подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, тем более для детей.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области развернуто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией COVID-19: в ГКБ №9 и ОКБ №2 Челябинска, в центре Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске, в горбольнице № 2 в Миассе; в горбольнице в Кыштыме, в районных больницах в Сатке и в Аше. Минздрав региона с нетерпением ждет детскую вакцину против ковида и готов сразу же организовать прививочную кампанию.