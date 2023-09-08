08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
08.09.2023
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
08.09.2023
На Троицком ипподроме состоится скачки рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера
08.09.2023
В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина
08.09.2023
Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке
08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
25.08.2023
В Копейске ко Дню города увеличили скорость мобильного интернета
03.08.2023
На фейерверк по случаю Дня рождения Челябинска готовы выделить два миллиона рублей
05.04.2023
Челябинск уже начал поиск оформителя автомобильных мостов ко Дню города
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023