Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города

Общественный транспорт Челябинске девятого сентября, в 287-й день рождения города, развезет пассажиров по домам после праздничного фейерверка, который запустят на набережной Миасса в 22 часа.

Субботним вечером жители и гости южноуральской столицы смогут воспользоваться автобусами большого количества маршрутов: №1, №2, №4, №8, №9, №14, №15, №18, №34, №45, №51, №64, №71, КМ, №483, троллейбусом №19, трамваями №3, №5, №7, №14, №15, №16, №18 и №22, которые продолжат свою работу после 22 часов 30 минут.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», данные маршруты проходят рядом с местами, где жители традиционно любуются праздничным салютом.

Троллейбусы и автобусы будут сосредоточены вблизи следующих остановок и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:

- Дворец спорта «Юность»: троллейбус №12 – до АМЗ;

- Площадь Революции: троллейбус №10 – до Парка Гагарина, №16 – до АМЗ, №17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев);

- Алое поле: троллейбус №17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев), автобус №2 - в Чурилово (по проспекту Ленина, улице Зальцмана), автобус №4 – до улицы Мамина, автобус №18 – до «Алмаза» (по улицам Свободы, Гагарина), автобус №64 - до автобусного парка.

- Многофункциональный центр (на улице Труда): троллейбус №14 – до ЧМК (по улице Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту), троллейбус №17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев);

- Публичная библиотека: троллейбус №17 – до Молдавской (по Молодогвардейцев);

- Калинина: автобус №9 – до улицы Петра Столыпина (по Свердловскому и Комсомольскому проспектам), автобус №34 – в Чурилово (по улицам Комарова, Трашутина).