Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил график работы учреждений здравоохранения и культуры в период нерабочих дней – с 30 октября по седьмое ноября.

Напомним, губернатор своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября.

В учреждениях здравоохранения, подведомственных региональному минздраву, понедельника по среду, с первого по третье ноября, все сотрудники будут трудиться в соответствии с утвержденными графиками.

С четверга по воскресенье (первые два дня праздничных, вторые – выходные) – с четвертого по седьмое ноября – режим работы больницы и поликлиники будет устанавливать руководитель медицинской организации. При этом он обязан обеспечить бесперебойную работу в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В тех медицинских организациях области, которые не подчиняются минздраву, режим работы с 30 октября по седьмое ноября 2021 года устанавливается приказом руководителя.

В организациях культуры режим работы в нерабочие дни также будет определяться руководителем с учетом требований, прописанных в распоряжении правительства «О введении режима повышенной готовности». При этом мероприятии не более 50 процентов от общей вместимости места его проведения.