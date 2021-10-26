26.10.2021
«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе
26.10.2021
Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ
26.10.2021
В Новосинеглазово малыш умер, выпив растворитель
26.10.2021
Медики психбольницы Миасса, устроившие драку с пациентами, получили выговоры
26.10.2021
В Озерске пьяный бесправник насмерть сбил пешехода и скрылся
26.10.2021
День памяти почетных граждан Миасса
Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни
26.10.2021
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает
26.10.2021
Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться
26.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
25.10.2021
Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021