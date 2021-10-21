В Челябинской области определен период нерабочих дней

В Челябинской области во исполнении Указа президента и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Сегодня, 21 марта 2021 года, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о внесение изменений в распоряжение правительства от 18 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Оно вступает в силу со дня его опубликования.

В регионе вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, в том числе и на период нерабочих дней.

Так, с 30 октября по седьмое ноября южноуральцы и гости области не смогут попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, если у них нет действующего QR-кода.