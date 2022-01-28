28.01.2022
В Южноуральске по факту смерти малыша при пожаре возбуждено уголовное дело
28.01.2022
Цифровые премьеры в Wink выведут эмоции зрителей из зимней спячки
28.01.2022
В Южноуральске на пожаре погиб трехлетний мальчик
28.01.2022
В Челябинской области замедлилась инфляция
27.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 января
27.01.2022
Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%
Как будут учиться студенты ЮУрГУ и ЧелГУ в новом семестре
27.01.2022
Администрация Курчатовского района позвала студентов на каток
25.01.2022
Текслер поделился своим студенческим фото и обратился с пожеланиями к нынешним студентам
25.01.2022
Челябинск отмечает Татьянин день
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022