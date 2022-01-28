Как будут учиться студенты ЮУрГУ и ЧелГУ в новом семестре

Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ Челябинск) во втором семестре будут учиться как очно, так и дистанционно. В ЧелГУ рассматривают различные форматы обучения для невакцинированных.

Соответствующий приказ подписал ректор Александр Шестаков. Документ опубликован на сайте вуза в соответствующем разделе.

Как сообщает пресс-служба вуза, с 31 января обучение начнется преимущественно очно в соответствии с расписанием.

Занятия по физической культуре будут проходить малыми группами, преимущественно на улице (если позволит погода).

При этом поточные лекции с численностью трех и более групп в потоке будут проводить в дистанционном режиме.

На очных занятиях от студентов и преподавателей будут требовать соблюдения всех эпидемиологических требований, в том числе обязательное ношение масок. Студенты с признаками инфекционных заболеваний (кашель, температура, насморк) не будут допускаться к занятиям.

В Челябинском государственном университете рассматривают различные форматы обучения студентов, не прошедших вакцинацию, сообщает пресс-служба вуза. Окончательное решение пока не озвучено.

Уровень вакцинированных, переболевших или имеющих противопоказания к вакцинации студентов ЧелГУ составляет более 65 %, среди преподавателей этот процент гораздо выше - 99,8%.

Преподаватели, не предоставившие сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации отстранены от работы.