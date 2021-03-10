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Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка

Сбербанк и ООО «Уралэнергосбыт», как агент АО «УСТЭК-Челябинск» обращают внимание граждан на способы оплаты отопления и ГВС без комиссии. Ранее компании заключили соглашение, в рамках которого с первого марта жители Челябинска получили возможность использовать для оплаты без банковской надбавки широкую сеть офисов, терминалов и онлайн-сервисов Сбербанка.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, совершить оплату за услуги ЖКХ можно с помощью сервиса Сбербанк Онлайн через интернет. В разделе «Платежи» выбрать категорию «Дом», затем – «Теплоснабжение» и название поставщика ресурса (УСТЭК-Челябинск). В появившемся окне указать свой лицевой счет. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн достаточно отсканировать специальный код на квитанции. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты и сумму для оплаты. Тем, кто предпочитает оплачивать очно, – доступна широкая сеть офисов и банкоматов Сбербанка.

Для регулярной оплаты также удобно подключить услугу «Автоплатеж ЖКХ», и тогда со счета карты платеж будет каждый месяц перечисляться автоматически. Тем, кто предпочитает оплачивать очно, – доступна широкая сеть офисов и банкоматов Сбербанка.

«Вносить платежи по квитанциям теперь стало проще и выгоднее. Все необходимые операции можно совершить через интернет — быстро и в любое удобное время, а отсутствие комиссии при оплате теплоэнергии позволяет сберечь средства наших клиентов», - рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Для оплаты нашими клиентами услуг ЖКХ без комиссии мы заключили соглашение с крупнейшим банком России с самой большой сетью банкоматов, офисов обслуживания и развитыми дистанционными сервисами. Большая часть жителей города является держателями карт Сбербанка, поэтому мы считаем, что эти сервисы будут наиболее удобны и доступны для потребителей», - отметил Александр Батраков, генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт».