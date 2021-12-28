Как принимать онлайн платежи?

Чтобы принимать платежи по безналичному расчету при продажах в сети интернете, предпринимателю необходимо заключить договор на предоставление услуг по интернет-эквайрингу. Она позволяет интегрировать алгоритм приема платежей от клиентов, желающих расплачиваться за товары либо услуги картой.

Какие есть способы приема онлайн платежей?

На сегодняшний день прием онлайн платежей осуществляется двумя способами:

Посредством специальной формы. Она интегрируется в интернет-магазин либо сайт компании. Покупатель/клиент выбирает желаемые для приобретения товары или услуги, нажимает оплатить, а затем вводит свои платежные данные с CVV/CVC кодом. Подтверждение оплаты осуществляется посредством генерируемого одноразового пароля, присылаемого на привязанный к карте номер телефон.

Посредством платежной ссылки. Это совершенно новый инструмент интернет-эквайринга. Характерным отличием является то, что ссылка не требует интеграции с определенным интернет-ресурсом. Она может вставляться абсолютно везде, например, в социальной сети, мессенджере, личном сообщении, чате и так далее. Это избавляет от необходимости создания собственного сайта либо интернет магазина.

Если первый вариант уже давно получил широкое распространение, последний появился сравнительно недавно. Он отлично подходит не только для людей, не имеющих своего интернет-магазина или сайта, но и в качестве дополнительного инструмента приема онлайн платежей. Нередко покупатели обращаются с вопросом к консультантам о приобретение товара в чат. Ссылку на оплату можно послать в ответном сообщении, чтобы клиенту не пришлось самостоятельно переходить в раздел или на другой сайт и т. д.

Принимаемые платежи полностью соответствуют 54-ФЗ. Это исключает всякие проблемы с ФНС и отчетностью. Все платежи проходят исключительно в рамках действующего налогового законодательства.

Как подключить прием платежей по онлайн ссылке?

Это еще один инструмент интернет-эквайринга, поэтому сначала нужно подключить соответствующую услугу. Лучше всего быть клиентом банка. Когда соответствующий договор заключен, клиенту предоставляется доступ в личный кабинет. В него заходят по логину и паролю. Здесь есть возможность создать платежную ссылку на реквизиты. Таковыми выступают расчетный счет, куда зачисляются средства при проведении оплаты.

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