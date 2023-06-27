«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу

В канун 90-летия службы сбыта Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) вышла книга «Как продвигалась сталь».

Издание, приуроченное к юбилею сбытовой службы, сразу стало библиографической редкостью. В нем нашли отражение история и сегодняшний день подразделений, ответственных за реализацию продукции крупнейшего предприятия металлургической отрасли страны.

Издателем этой во многом уникальной книги выступила Дирекция по сбыту ПАО «ММК» совместно с редакцией газеты «Магнитогорский металл» при поддержке управления информации, общественных связей и рекламы комбината, архива и научно-технического музея ММК. Над книгой работали известный магнитогорский журналист Елена Брызгалина и технический редактор газеты «Магнитогорский металл» Виктор Рамих, осуществивший верстку и допечатную подготовку, а также сотрудники Дирекции по сбыту, в частности, группы отчетности.

В книге представлены поздравления руководителей компании – председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, генерального директора комбината Павла Шиляева и его заместителя по продажам Сергея Ушакова, ныне возглавляющего службу сбыта. По словам Ушакова, книга «Как продвигалась сталь» – это попытка создать коллективный портрет одной из важнейших структур ММК, показать, как жили и работали сбытовики, как менялась философия их деятельности.

За 90 лет сбытовая служба прошла вместе с комбинатом долгий путь развития, в корне поменяв подход – от сбыта к сервису. В книге обозначены ключевые тренды сегодняшнего дня: клиентоориентированность, поставки точно в срок, развитие маркетплейса и различных цифровых сервисов. Показана структура дирекции по сбыту, объединяющей сегодня такие подразделения, как управление продаж по России, отдел экспорта, управление сопровождения продаж, управление маркетинга и технической поддержки, управление внешнеэкономической деятельности и продаж автомобильной промышленности.

Особое внимание в книге уделяется рассказу о продукции компании, по многим видам которой ММК занимает лидирующие позиции в отрасли. Это прокат для автомобилестроения, трубной отрасли, белая жесть для консервной тары. Продвижение каждого вида металлопродукции имеет свою специфику, о чем рассказали руководители соответствующих направлений продаж.

В издании приведены основные вехи развития службы сбыта, очерки о ее руководителях разных лет, их воспоминания. Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», направление продаж в свое время возглавляли многие первые лица комбината, в том числе нынешний председатель совета директоров Виктор Рашников.

В книгу вошли цитаты из подшивок городских газет, фотографии, документы. Она напечатана в магнитогорском Доме печати на очень высоком полиграфическом уровне и проиллюстрирована снимками фотографа «Магнитогорского металла» Андрея Серебрякова. Наглядности изданию добавляет яркая и познавательная инфографика, рассказывающая, например, о различных сферах применения магнитогорской стали – от монетки до ледокола, от петербургского небоскреба «Лахта Центр» до большого адронного коллайдера. Книга - не только о служебных обязанностях сбытовиков, но и об их увлечениях.

Издание будет интересно каждому, кто интересуется историей и сегодняшним днем ММК. Значение службы сбыта комбината сложно переоценить – именно от ее эффективной работы зависит загрузка производственных мощностей, выпуск металлопродукции и в конечном счете - благополучие всех металлургов Магнитки и жителей Магнитогорска.