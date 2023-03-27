27.03.2023
В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей
27.03.2023
В Челябинске обсудили проект памятника Петру и Февронии
27.03.2023
В Челябинске на Плеханова провалился асфальт, на Кировке – плитка
27.03.2023
Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, из них четверо подростков
Как прощались с Юрием Гагариным на Алом поле в Челябинске
Уникальные редкие снимки хранились в семейном архиве
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
27.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
31.03.2022
Открылся телепорт? На Кировке рядом с камнями времени образовался провал
24.01.2022
Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023