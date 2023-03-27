Как прощались с Юрием Гагариным на Алом поле в Челябинске

55 лет назад - 27 марта 1968 года первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин погиб в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным. Трагедия произошла вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. Гагарин вместе с Серёгиным выполняли тренировочный полёт на самолёте «МиГ».

Не зря говорится, что фотография – это материализованная память.

Московский челябинец Сергей Берзин в свой семейный альбом заглядывает регулярно и делает там «открытия», вспоминая свое детство в Челябинске.

Прошло оно на улице Луговой, была такая сразу за дворцом пионеров на Алом поле. Там в двухэтажном доме на восемь квартир и жил Сережа с родителями.

Перед вами уникальные снимки из семенного архива Берзиных. Сделаны они были тоже на Алом поле, у памятника «Орленку».

Здесь в 1968 году был установлен бюст первому космонавту Юрию Гагарину. На снимках – множество венков и почетный караул из военных и школьников.

Так челябинцы прощались с Гагариным после того, как космонавт трагически погиб.

Почему-то раньше снимков с этого события не встречал. Возможно, что и газетные репортеры это событие не снимали.

Тем ценнее снимки Георгия Петровича Берзина.

Он был знаком с челябинскими фотомастерами 60-70-х годов – Юрием Теушем, Аркадием Ходовым, Владимиром Белковским.

«Отец вместе с Теушем были первопроходцами в цветной фотографии, - вспоминает Сергей Берзин. – Папа часто консультировался у Юрия Леонидовича по цвету».

Это замечание важно, потому что снимки Георгия Берзина с траурного мероприятия на Алом поле сделаны в цвете, что в конце 60-х годов было редкостью. Все фотографы делали черно-белые снимки.

Так что полезно заглянуть в семейный альбом, особенно, если кто-то в семье увлекался фотографией в советские времена.

Насколько мне известно, Юрия Гагарина довелось снимать челябинскому фоторепортеру Борису Клипеницеру, было это, правда, в Оренбургской области.

Как-то в музее фотографии у знаменитого челябинского фоторепортера Сергея Васильева встретил снимок, сделанный им на Красной площади в Москве в 1965 году. На нем - Юрий Гагарин среди высокопоставленных военных.

А эти снимки впервые разместил в своей книге «Прогулки по Челябинску», в которой главными иллюстрациями стали фотографии из семейных альбомов челябинцев.