Как работодателям избежать неправильного начисления пенсии гражданам

Отчетность работодателей-страхователей — основной источник пополнения индивидуальных лицевых счетов граждан. Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области напоминает, что подходит срок для предоставления ежемесячной отчетности по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД. Информацию за июль необходимо передать не позднее 15-го августа.

От своевременного представления отчетности по индивидуальному учету зависит фиксация и сохранность пенсионных прав граждан, приобретаемых ими в процессе работы. На основании данных, представляемых работодателями, определяется право граждан на пенсию и ее размер. Если трудовые отношения не оформлены должным образом, а также при непредставлении отчетности в ПФР, граждане не приобретают пенсионные права в полном объеме.

Традиционно работодателям необходимо передавать в ПФР три основных вида отчетности:

сведения о застрахованных лицах, т.е. работниках организации (форма СЗВ-М);

сведения о трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД);

сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ.

Данные по форме СЗВ-М требуются от работодателей ежемесячно. Они позволяют сформировать реестр работающих граждан. Пенсионный фонд учитывает эти сведения при регулярной индексации пенсии неработающим пенсионерам.

В те же сроки, что и СЗВ-М, необходимо передавать сведения по форме СЗВ-ТД, если в отчетном месяце имел место перевод сотрудника на другую постоянную работу или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки. Сведения о трудовой деятельности СЗВ-ТД необходимы центрам занятости населения при определении прав на получение пособия в случае потери работы или досрочного выхода на пенсию.

Несвоевременное или недостоверное предоставление отчетности по форме СЗВ-М приводит к неверному определению размера пенсий.

Для информации: Сведения по форме СЗВ-ТД о приеме и увольнении должны быть переданы в ПФР не позднее дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.

Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ представляются страхователем ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Указанные отчеты могут быть предоставлены страхователем в бумажном варианте либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.