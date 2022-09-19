Как тяжелая музыка влияет на людей?

Современный музыкальный мир буквально заполнен мелодиями и песнями различных направлений и жанров. Сегодня каждый желающий может без проблем слушать и скачать музыкальные новинки совершенно любого стиля. При этом, надо заметить, что сегодня достаточно большая часть слушателей отдаёт предпочтение тяжёлой музыке. Каким образом она влияет на людей, рассмотрим ниже.

Не так давно австралийские учёные провели несколько исследований. Их результаты показали, что такой жанр музыки, как хэви-метал, не вызывает агрессию, как многие думали, а, наоборот, подавляет ее. Сорок поклонников тяжёлой музыки решили принять участие в эксперименте. Во время исследования их поместили в элитные хижины, где учёные общались с ними в течение нескольких минут.

Как проходило «музыкальное» исследование?

Исследователи хотели вызвать у испытуемых хотя бы какие-то негативные эмоции. Для этого учёных пригласили рассказать об эмоционально сложных событиях, различных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются любители тяжёлой музыки. Далее исследователи предложили участникам два варианта: послушать любимую музыку или насладиться десятью минутами тишины.

Исследователи обнаружили, что тяжёлая музыка помогала испытуемым расслабиться гораздо больше, чем тишина. Сами респонденты говорили, что прослушивание любимых песен помогает им снять стресс, делает их счастливее. Хотя большинство песен ассоциировалось с агрессией и одиночеством, они помогали участникам самостоятельно регулировать своё эмоциональное состояние.

Исследователи отметили, что во время прослушивания у испытуемых было повышенное количество адреналина. Это способствовало увеличению скорости, а также увеличению мозговой активности. Доказано, что тяжёлая иностранная и русская музыка может влиять не только на настроение, но и на состояние всего организма.

На сегодняшний день существует огромное количество различных музыкальных направлений. Какой стиль вы предпочитаете, выбор за вами. Важно лишь получение от любимых песен положительных эмоций и хороших впечатлений!

К счастью, сегодня есть прекрасная возможность слушать или же популярные новинки скачать в режиме онлайн. Сделать это можно на специальных Интернет-порталах, предлагающих большие коллекции музыкальных композиций разных лет и различных жанров.