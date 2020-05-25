ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Как выбрать бандаж для колена

Общество
Сегодня, 17:45

Для здорового человека, которому шаги даются легко и непринужденно, ходьба является таким же естественным процессом, как дыхание. Ведь мы не задумываемся каждый раз, когда делаем вдох, тоже происходит и с движениями. Однако стоит возникнуть небольшой проблеме в работе опорно-двигательного аппарата, как становится понятно, насколько мы порой бессильны. Чаще всего наблюдаются нарушения функций коленного сустава. Первый помощник в этом случае бандаж для колена. Он имеет целый перечень показаний к применению, но, поскольку это приспособление медицинского назначения, то к его выбору и ношению следует подходить ответственно. Об этом стоит поговорить подробнее.

 

Зачем нужен коленный бандаж

 

При появлении боли в области колена большинство из нас принимает обезболивающую таблетку или мажет его гелем и ведет привычный образ жизни, продолжая нагружать сустав. В этом и состоит основная ошибка. Хорошо если проблема связана с незначительной мышечной травмой, которая при отсутствии усугубляющих факторов может пройти сама собой. Хуже, если боль вызвана начавшимся дегенеративно-дистрофическим процессом в суставе. Если не снять с него нагрузку, то он начнет деформироваться и разрушаться дальше. При артрозе, остеоартите, ревматоидном артрите, периартрите, других заболеваниях, травмах сустава, сухожилий и других близлежащих тканей первое, что нужно сделать – обеспечить покой. Это необходимо, чтобы дать возможность организму справиться с пролиферативным воспалением. После того как боль начнет затихать и появляется возможность передвигаться, необходимо начать носить бандаж на колено. Благодаря фиксации ему обеспечится состояние относительного покоя, за счет того, что бандаж частично берет на себя нагрузки.

 

Важную роль играет бандаж в реабилитации травм мениска и крестообразных связок, при которых период восстановления длятся по несколько месяцев, а оставаться дома и ограничивать подвижность все это время возможности нет. Приспособление окажет фиксирующее, стабилизирующее, разгружающее действие, что позволит снизить боль и при этом не утратить двигательных функций. Бандаж для коленного сустава, в зависимости от модели, может полностью или частично иммобилизировать пораженную область. Это позволяет защитить коленный сустав, от следующих видов нагрузок, которые испытывает нога при ходьбе:

 

• Компрессионная – оказываемая весом тела;

 

• Ударная – получаемая при соприкосновении ноги с поверхностью земли;

 

• Ротационная – возникающая при вращении, подворачивании ноги;

 

• Осевая – появляющаяся при сгибании, разгибании колена.

 

Таким образов основную опасность при травмах и заболеваниях представляют резкие движения и нагрузка, оказываемая весом тела. Этого удается избежать благодаря бандажу. При этом следует учитывать, что приспособление используется на прогулках, а когда нога в состоянии покоя, то оно снимается.

 

Когда рекомендуется бандаж для колена

 

Бандажи используется для профилактики травм и рецидивов заболеваний при высоких нагрузках и чрезмерной физической активности. Помимо этого, основным их назначением остается лечение и реабилитация. Изделия показаны в следующих случаях:

 

- Повреждения мышц;

 

- Вывихи, подвывихи;

 

- Нестабильность сустава, надколенника;

 

- Переломы;

 

- Полный или частичный разрыв связок, сухожилий;

 

- Травмы мениска;

 

- Хондропатии;

 

- Тендиниты, тендовагиниты;

 

- Подагрические атаки;

 

- Острый, подострый артрит: реактивный, ревматоидный, инфекционный, псориатический;

 

- Бурситы, синовиты;

 

- Послеоперационный период.

 

Конечно это не полный перечень показаний, однако следует помнить, что только врач может назначить бандаж и определить необходимую степень жесткости. Основными противопоказаниями являются:

 

- Аллергическая реакция на компонент бандажа, чаще всего, если в нем используются волокна из шерсти животных. Современные бандажи из синтетических нитей практически все гипоаллергенны;

 

- Тромбофлебит;

 

- Язвы, вирусные, бактериальные, грибковые поражения и раневые повреждения кожи в месте контакта с бандажом.

 

Какие бывают бандажи

 

По степени жесткости выделяют следующие типы бандажей:

 

1. Мягкие – эластичные модели легкой фиксации применяются при незначительных болях, небольших повреждениях. Также используются для профилактики травм при занятиях спортом, а также при высоких производственных нагрузках на сустав. Их основная задача – улучшение кровообращения и обменных процессов в пораженной области, что снижает боль, отек и воспаление. Прилагаются закрытые и открытые модели. При неопределенной локализации боли, для облегчения ходьбы рекомендуется бандаж закрытого типа. Если при заболеваниях и некоторых травмах сустава ощущается дискомфорт при подъеме-спуске по лестнице, то рекомендуется носить модель с открытой коленной чашечкой. Цена эластичных бандажей наиболее низкая благодаря простоте конструкции;

 

2. Полужесткие – модели, в которых эластичный материал дополнен пластиковыми или металлическими вставками, оказывают среднюю фиксацию. Они обеспечивают стабилизацию надколенника, фиксируют, снижают нагрузку на мышцы, ограничивают патологические движения и разгружает коленный сустав. Их применение показано при острой форме заболеваний суставов, болях, при травмах средней тяжести. Они надежно защищают сустав, что позволяет продолжать тренировки после травм и постепенно разрабатывать ногу в послеоперационный период. Специально для этих случаев предусмотрены модели с регулировкой, в них можно по мере реабилитации и снижения болей увеличивать угол сгибания-разгибания. Такие сложные конструкции наиболее дорогостоящие;

 

3. Жесткие – их задача иммобилизовать всю область в районе сустава или целиком конечность, что необходимо при переломах, острых болях, серьезных повреждениях. Наиболее высокие модели среди жестких ортезов – туторы, которые идут от низа голени до середины бедра, а по всей окружности проходят металлические ребра, что позволяет обездвижить конечность. Такие изделия нельзя использовать долго, поскольку мышцы во время его ношения не тренируются и постепенно могут атрофироваться.

 

После того, как Вы определились с типом бандажа, следует решить, где купить. Чтобы быть уверенным, что ортопедическое приспособление качественное, эффективное и соответствует всем стандартам и требованиями, предъявляемым к таким бандажам, следует обращаться в специализированные торговые точки. Их можно приобрести на сайте Ortocomfort.ua, в ортопедических салонах, магазинах товаров для здоровья или аптеках.

 

Как ухаживать за бандажом

 

Чтобы изделие выполняло свои функции, не деформировалось и смогло прослужить долго, что важно если человек имеет хронические заболевания сустава, следует соблюдать простые рекомендации. Как правило, в инструкции указано при какой температуре допустима стирка – это зависит от материала. Делать это необходимо руками, используя мягкое моющее средство или порошок. Не выкручивать, а слегка отжать, разложить на горизонтальную поверхность. Не сушить на обогревателях и батареях, поскольку нити при высокой температуре деформируются, нарушается структура изделия при пропадают компрессионные и фиксирующие свойства. Жесткие бандажи следует протирать влажной тряпочкой, а при необходимости антисептическим раствором, после чего вытереть насухо.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 12:31
В Челябинске за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Сегодня, 12:28
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Сегодня, 11:45
В Челябинской области выросло суточное число выздоровевших пациентов с коронавирусом
Сегодня, 10:55
Вопрос организации на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения взят в работу
Сегодня, 10:46
В Челябинске последний звонок прозвучит для шести тысяч одиннадцатиклассников
Сегодня, 10:29
Наталья Горлова: В Челябинске соблюдается строжайший противоэпидемический режим
Сегодня, 10:18
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
Сегодня, 09:45
В Копейске закрыт детсад на карантин в связи с выявленным случаем коронавируса у сотрудника
Сегодня, 09:36
В понедельник прозвучит необычный последний звонок для выпускников Челябинской области
Вчера, 20:31
В Челябинской области стартовал первый этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 12:28
Дезинфекцией по коронавирусу
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Среда обитания
Сегодня, 17:56
Свободу водоему!
Предпринимателями, закрывшими проход к озеру Увильды, занимается прокуратура
Новости
Сегодня, 18:47
Среда обитания
Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается
Сегодня, 17:32
Федерация
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
Сегодня, 16:53
Происшествия
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту махинаций при строительстве шорт-трека
Сегодня, 15:53
Среда обитания
Южноуральские росгвардейцы присматривают за дикими лебедями
Сегодня, 15:24
Культура
В Челябинске завершается ремонт фасада театра оперы и балета
Материалы рубрики
Сегодня, 14:36
Общество
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Сегодня, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
22.05.20 13:55
Общество
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
22.05.20 12:19
Общество
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика