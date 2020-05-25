Как выбрать бандаж для колена

Для здорового человека, которому шаги даются легко и непринужденно, ходьба является таким же естественным процессом, как дыхание. Ведь мы не задумываемся каждый раз, когда делаем вдох, тоже происходит и с движениями. Однако стоит возникнуть небольшой проблеме в работе опорно-двигательного аппарата, как становится понятно, насколько мы порой бессильны. Чаще всего наблюдаются нарушения функций коленного сустава. Первый помощник в этом случае бандаж для колена. Он имеет целый перечень показаний к применению, но, поскольку это приспособление медицинского назначения, то к его выбору и ношению следует подходить ответственно. Об этом стоит поговорить подробнее.

Зачем нужен коленный бандаж

При появлении боли в области колена большинство из нас принимает обезболивающую таблетку или мажет его гелем и ведет привычный образ жизни, продолжая нагружать сустав. В этом и состоит основная ошибка. Хорошо если проблема связана с незначительной мышечной травмой, которая при отсутствии усугубляющих факторов может пройти сама собой. Хуже, если боль вызвана начавшимся дегенеративно-дистрофическим процессом в суставе. Если не снять с него нагрузку, то он начнет деформироваться и разрушаться дальше. При артрозе, остеоартите, ревматоидном артрите, периартрите, других заболеваниях, травмах сустава, сухожилий и других близлежащих тканей первое, что нужно сделать – обеспечить покой. Это необходимо, чтобы дать возможность организму справиться с пролиферативным воспалением. После того как боль начнет затихать и появляется возможность передвигаться, необходимо начать носить бандаж на колено. Благодаря фиксации ему обеспечится состояние относительного покоя, за счет того, что бандаж частично берет на себя нагрузки.

Важную роль играет бандаж в реабилитации травм мениска и крестообразных связок, при которых период восстановления длятся по несколько месяцев, а оставаться дома и ограничивать подвижность все это время возможности нет. Приспособление окажет фиксирующее, стабилизирующее, разгружающее действие, что позволит снизить боль и при этом не утратить двигательных функций. Бандаж для коленного сустава, в зависимости от модели, может полностью или частично иммобилизировать пораженную область. Это позволяет защитить коленный сустав, от следующих видов нагрузок, которые испытывает нога при ходьбе:

• Компрессионная – оказываемая весом тела;

• Ударная – получаемая при соприкосновении ноги с поверхностью земли;

• Ротационная – возникающая при вращении, подворачивании ноги;

• Осевая – появляющаяся при сгибании, разгибании колена.

Таким образов основную опасность при травмах и заболеваниях представляют резкие движения и нагрузка, оказываемая весом тела. Этого удается избежать благодаря бандажу. При этом следует учитывать, что приспособление используется на прогулках, а когда нога в состоянии покоя, то оно снимается.

Когда рекомендуется бандаж для колена

Бандажи используется для профилактики травм и рецидивов заболеваний при высоких нагрузках и чрезмерной физической активности. Помимо этого, основным их назначением остается лечение и реабилитация. Изделия показаны в следующих случаях:

- Повреждения мышц;

- Вывихи, подвывихи;

- Нестабильность сустава, надколенника;

- Переломы;

- Полный или частичный разрыв связок, сухожилий;

- Травмы мениска;

- Хондропатии;

- Тендиниты, тендовагиниты;

- Подагрические атаки;

- Острый, подострый артрит: реактивный, ревматоидный, инфекционный, псориатический;

- Бурситы, синовиты;

- Послеоперационный период.

Конечно это не полный перечень показаний, однако следует помнить, что только врач может назначить бандаж и определить необходимую степень жесткости. Основными противопоказаниями являются:

- Аллергическая реакция на компонент бандажа, чаще всего, если в нем используются волокна из шерсти животных. Современные бандажи из синтетических нитей практически все гипоаллергенны;

- Тромбофлебит;

- Язвы, вирусные, бактериальные, грибковые поражения и раневые повреждения кожи в месте контакта с бандажом.

Какие бывают бандажи

По степени жесткости выделяют следующие типы бандажей:

1. Мягкие – эластичные модели легкой фиксации применяются при незначительных болях, небольших повреждениях. Также используются для профилактики травм при занятиях спортом, а также при высоких производственных нагрузках на сустав. Их основная задача – улучшение кровообращения и обменных процессов в пораженной области, что снижает боль, отек и воспаление. Прилагаются закрытые и открытые модели. При неопределенной локализации боли, для облегчения ходьбы рекомендуется бандаж закрытого типа. Если при заболеваниях и некоторых травмах сустава ощущается дискомфорт при подъеме-спуске по лестнице, то рекомендуется носить модель с открытой коленной чашечкой. Цена эластичных бандажей наиболее низкая благодаря простоте конструкции;

2. Полужесткие – модели, в которых эластичный материал дополнен пластиковыми или металлическими вставками, оказывают среднюю фиксацию. Они обеспечивают стабилизацию надколенника, фиксируют, снижают нагрузку на мышцы, ограничивают патологические движения и разгружает коленный сустав. Их применение показано при острой форме заболеваний суставов, болях, при травмах средней тяжести. Они надежно защищают сустав, что позволяет продолжать тренировки после травм и постепенно разрабатывать ногу в послеоперационный период. Специально для этих случаев предусмотрены модели с регулировкой, в них можно по мере реабилитации и снижения болей увеличивать угол сгибания-разгибания. Такие сложные конструкции наиболее дорогостоящие;

3. Жесткие – их задача иммобилизовать всю область в районе сустава или целиком конечность, что необходимо при переломах, острых болях, серьезных повреждениях. Наиболее высокие модели среди жестких ортезов – туторы, которые идут от низа голени до середины бедра, а по всей окружности проходят металлические ребра, что позволяет обездвижить конечность. Такие изделия нельзя использовать долго, поскольку мышцы во время его ношения не тренируются и постепенно могут атрофироваться.

После того, как Вы определились с типом бандажа, следует решить, где купить. Чтобы быть уверенным, что ортопедическое приспособление качественное, эффективное и соответствует всем стандартам и требованиями, предъявляемым к таким бандажам, следует обращаться в специализированные торговые точки. Их можно приобрести на сайте Ortocomfort.ua, в ортопедических салонах, магазинах товаров для здоровья или аптеках.

Как ухаживать за бандажом

Чтобы изделие выполняло свои функции, не деформировалось и смогло прослужить долго, что важно если человек имеет хронические заболевания сустава, следует соблюдать простые рекомендации. Как правило, в инструкции указано при какой температуре допустима стирка – это зависит от материала. Делать это необходимо руками, используя мягкое моющее средство или порошок. Не выкручивать, а слегка отжать, разложить на горизонтальную поверхность. Не сушить на обогревателях и батареях, поскольку нити при высокой температуре деформируются, нарушается структура изделия при пропадают компрессионные и фиксирующие свойства. Жесткие бандажи следует протирать влажной тряпочкой, а при необходимости антисептическим раствором, после чего вытереть насухо.