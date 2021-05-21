Как выбрать поставщика одежды

При создании и продвижении собственного магазина мужской и женской одежды вопрос поиска надежного поставщика продукции стоит особо остро. Начинающему предпринимателю важно найти хорошего партнера для долгосрочного сотрудничества с условиями, которые будут устраивать все стороны. Но как это сделать, если на рынке представлено огромное количество дистрибьюторов и дилеров ведущих брендов?

Специфика моего магазина – женская одежда, и я нашел хорошего поставщика этой продукции, воспользовавшись сервисом Goovee – это отличный помощник в достижении поставленной цели, т.к. он предлагает услугу подбора поставщиков для одежды, исходя из ряда критериев и личных предпочтений заказчика.

Базовые правила поиска поставщиков

Я выяснил, что делать выводы о поставщике, руководствуясь лишь заявленными условиями сотрудничества, не совсем рентабельно. Поэтому я отталкивался от нескольких критериев, по которым можно сделать правильный выбор партнера:

Выбор товаров и удобство работы с ассортиментом. На первом этапе следует тщательно проанализировать модельный ряд одежды. Он должен отвечать вашим запросам и направленности магазина. Это упростит проведение сделок в крупных размерах и избавит вас от необходимости разделять заказы между разными поставщиками. Также стоит уточнить список брендов одежды, ее качество и страну производства. Очень хорошо, если каталог имеет наглядное представление на интернет-ресурсе или в каталоге. Такая опция поможет исключить неприятности из-за несоответствия заявленного описания с реальным качеством и видом товара;

Условия покупки. Важно заранее ознакомиться с точной ценовой политикой – отличается ли стоимость в зависимости от объемов партий, присутствуют ли распродажи в честь сезонных скидок или праздников, есть ли интересные акции на фоне долгосрочной совместной работы, можно ли выкупить весь размерный ряд и т.д.;

Сроки и условия доставки. Не менее важно проверить, будет ли поставщик быстро доставлять заказанную продукцию, используя удобные для двух сторон транспортно-курьерские службы. Проанализировав этот пункт, можно получить несомненный плюс и упростить поиск оптимального варианта. Также стоит учесть, какими способами будет производиться оплата, можно ли обойтись без предварительных платежей или взять партию в рассрочку.

Планируя выбрать поставщика одежды, важно учесть все перечисленные пункты. В этом случае можно подобрать оптимальный вариант, который сделает бизнес более выгодным и успешным.