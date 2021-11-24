«Какаду» будет жить: Алексей Текслер порадовал челябинцев новостью о спасении детского сада на северо-западе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил денежные средства на выкуп части здания, в котором размещается детский сад №40 «Какаду», у собственника – частного лица, собиравшегося ее продать под офисные помещения.

Маленькие горожане, кроме прочего, могли лишиться возможности посещать бассейн, который находится как раз в той части здания, что городу не принадлежала. Родители стали бить тревогу и попросили поддержки руководителя области.

Глава региона услышал челябинцев и выделил средства не только на выкуп части здания, но и на ремонт дошкольного образовательного учреждения, расположенного на северо-западе южноуральской столицы.

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Доброй новостью Алексей Текслер порадовал горожан сегодня, 24-го ноября.

«Хороший, современный детский сад. Но одна часть здания принадлежала городу, а другая была в частных руках. И собственник свою часть решил продать. Прекратил свою работу бассейн для воспитанников, кабинеты дополнительного образования детей. Был реальный риск потерять эту часть детского сада, который строился как один объект. С этой проблемой ко мне обратились родители, о ней писали СМИ. Сейчас исправляем несправедливость. Выделил средства на выкуп второй части здания и на ремонт. Бассейн и кабинеты вернутся детям», - написал Алексей Текслер на своей странице в ВКонтакте.

Губернатор подчеркнул, что «современные детские сады нужны по всей области».

«Строим их, выкупаем готовые объекты у застройщиков. Только в этом году сдадим десять новых детских садов. И это количество будет только расти», - заверил глава региона, вызвав бурную реакцию подписчиков.

Жители областного центра, включая родителей малышей, посещающих детский сад «Какаду», в комментариях под данным постом выражают радость и благодарность за эту новость. Кроме того, челябинцы задают губернатору вопросы о других образовательных учреждениях, например, интересуются, когда будет построен детский сад в Чурилово («Мест не хватает, деткам дают места в других районах, не наездишься»), когда распахнет свои двери для детей школа в микрорайоне «Академ риверсайд» («Мы школу в «Академе» ждем не дождемся! Уже ноябрь заканчивается. Долго нам ещё на чемоданах сидеть?!»).