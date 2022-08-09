Какое влияние оказывает музыка на человеческий мозг?

Музыка приносит своим слушателям море хороших эмоций и впечатлений. Многие не могут представить и дня без слушания любимых песен. А музыкальные порталы, которые позволяют слушать новинки песни, позволяют выбирать любимые композиции и прослушивать их в любое время совершенно бесплатно.

Любой из нас может рассказать о своих музыкальных предпочтениях. Одни восхищаются роком, другие предпочитают классику, третьи любят джаз, а кого-то вдохновляют фольклорные мотивы. Как человеческий мозг точно определяет, каким образом мы воспринимаем определенные музыкальные произведения? Почему нам нравятся одни песни, а не другие?

Врачи давно проводят исследования, основанные на влиянии музкомпозиций на мозг. Они установили, что, когда человеку нравятся те или иные игры, у него стимулируется центр удовольствия и активизируется деятельность центральной нервной системы. Слушая музыку, которая нравится, у человека активизируется синтез дофамина - гормона радости, поэтому многие сегодня желают скачать песню бесплатно и слушать любимые треки где и когда угодно.

Мозгу требуется немного времени, чтобы понять, нравится ли человеку та или иная музыка. Затем включается способность мозга угадывать ожидания, и вырабатывается дофамин. Человек получает удовольствие не просто от прослушивания музыки, но также от предвкушения удовольствия, которое мелодия и песня могут ему принести.

Ученые обнаружили, что прослушивание музыки вызывает эмоциональные ассоциации в человеческом мозгу. Любая музыка вызывает в нас особое чувство. Чем приятнее мы находим звуки той или иной композиции, которую слушаем, тем лучше формируются новые нейронные цепи, от которых напрямую зависит человеческое познание. Речь идет о навыках, которые мы используем для взаимодействия с окружающим миром: логике, восприятии, воображении, принятии решений. Если человек слышит ту или иную последовательность тонов, из которых плетется мелодия, активизируются центры головного мозга, которые отвечают за способность узнавать образы, предсказывать и эмоционально воспринимать. Части мозга взаимодействуют друг с другом, и человек испытывает эстетическое удовлетворение.

Поэтому используйте прекрасную возможность скачать музыку с Интернета и слушайте свои любимые композиции без ограничений, тем самым оказывая положительное влияние на ваш мозг!