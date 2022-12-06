Кассация подтвердила сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске

Кассационный суд подтвердил сговор при озеленении проспекта Ленина в Челябинске. Наличие антиконкурентного соглашения в действиях комитета дорожного хозяйства города и десяти хозяйствующих субъектов установило Челябинское УФАС. Общая сумма заключенных контрактов составила 3,3 миллиона рублей.

Как рассказали в УФАС, представитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО «Сад и огород» (один из участников сговора) и сообщил, что он будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина.

ООО НПО «Сад и огород» поручило поиск подрядчиков другому хозсубъекту, который в дальнейшем самостоятельно осуществлял действия по исполнению контрактов от имени компаний, а также координировал их действия. При этом практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО «Сад и огород».

«В ходе рассмотрения дела в антимонопольном органе одна из компаний подтвердила указанную информацию и сообщила, что хозяйствующие субъекты распределили между собой участки, на которых необходимо осуществить посадку деревьев, в ландшафтном клубе. Письменные запросы на предоставление коммерческих предложений заказчиком не направлялись, а коммерческие предложения подготовлены и переданы комитету дорожного хозяйства одномоментно одним из хозсубъектов уже после заключения контрактов», - рассказали в Челябинском УФАС.

Более того, комитетом дорожного хозяйства в УФАС был предоставлен журнал регистрации входящих документов, из анализа которого установлено, что фактически входящие номера коммерческих предложений были присвоены иным документам.

«Комитет с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путём заключения нескольких договоров на сумму 3,3 миллиона рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период», - добавили в УФАС.

Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 миллионов рублей.