Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций

Больше половины жителей Челябинска признались, что не ощутили на себе западные санкции, введенные в отношении России. Лишь каждый десятый горожанин отметил, что его жизнь значительно ухудшилась.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС проанализировали мнение челябинцев о степени влияния на них санкций и ухода с рынка ряда иностранных компаний.

Исследование установило, что на большинстве респондентов (52%) западные санкции, введенные в отношение России, не отразились никак. Чаще остальных так отвечали респонденты в возрасте 45-59 лет.

Почувствовали влияние санкций 45,2% опрошенных. При этом 35% расценили воздействие как небольшое ухудшение качества жизни. По социально-демографическим характеристикам в этой группе преобладают учащихся и студенты.

Каждый десятый горожанин (10,2%), принявший участие в опросе, поставил галочку в графе «значительное ухудшение качества жизни». В этой группе лишь одна особенность: так чаще отвечают малообеспеченные жители города.