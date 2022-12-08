08.12.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска задержан пассажир с сюрикеном
08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций
08.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Челябинские представители «Единой России» высоко оценили производство амуниции для бойцов СВО
07.12.2022
Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»
06.12.2022
Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022