16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
Книги южноуральских авторов стали доступны в новой цифровой библиотеке МТС
03.11.2022
Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС
28.07.2022
Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота
19.07.2022
Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов
14.07.2022
Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022