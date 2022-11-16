Книги южноуральских авторов стали доступны в новой цифровой библиотеке МТС

Произведения авторов из Челябинской области вошли в сервис цифровых книг МТС «Строки», в котором собран полный каталог популярной классики, современная литература, эксклюзивные издания, авторские подкасты и собственное издательство. В коллекции можно найти книги и аудиоверсии произведений Натальи Красновой, Романа Грибанова, Дмитрия Бавильского, Нины Пикулевой и других южноуральцев.

Каталог цифровой библиотеки МТС включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» выпускают оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издают зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выходят как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство развивает направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Редакция «Строк» также выпускает подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущих научно-популярных медиа N+1, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Также эксклюзивно в сервисе в электронном и аудиоформате вышел документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» – новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций – романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

«Мы постоянно развиваем наши продукты и стремимся предложить пользователям полезные и удобные сервисы, которые будут востребованы в повседневной жизни. Уверен, что и новый сервис цифровых книг не станет исключением – жители Челябинской области сами смогут выбрать подписку в зависимости от своих читательских предпочтений, получат доступ в том числе к бестселлерам, авторами которых гордится Южный Урал, а также к оригинальному контенту», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений или, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги. Скачать приложение «Строки» можно в App Store и Google Play.