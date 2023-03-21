Когда решится проблема транспортной доступности деревень в Челябинской области

Жители Челябинской области жалуются на проблемы с транспортной доступностью сельских населенных пунктов. Миндортранса обещает, что к началу садового сезона вопрос будет решён.

«Меня интересует вопрос обеспечения транспортом между городами (деревнями) нашей области. На сегодняшний день невозможно добраться до деревень - Яраткулова, Куянбаева, Крутолапова, Верхние Караси, Непряхино. Ранее был маршрут автобуса №510 (Челябинск-Миасс), который отдали в частные руки и сейчас его вообще нет», - написала Ирина С. свой первый пост в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» еще 10 февраля 2023 года.

Зоя Л. добавила, что проблема не решается уже второй год. В прошлом году запустили маршрут №510, но билет стоит дороже, чем поездка на такси.

Иван также отмечает, что жители этих деревень могут добираться до других населенных пунктов только на попутках.

В феврале министерство дорожного хозяйства и транспорта ответило, что «межмуниципальный маршрут № 510 Челябинск-Миасс выполняет рейсы по расписанию».

Спустя более месяца Ирина С. вновь подняла этот вопрос. Она утверждает, автобус №510 не ездит. Она предлагает сотрудникам министерства обратиться в кассы автовокзала в Чебаркуле и лично убедиться, что маршрут отменен.

В Управлении транспорта миндортранса агентству пояснили, что маршрут № 510 является маршрутом по нерегулируемым тарифам и работает по принципу самоокупаемости.

«До апреля 2022 года перевозки по маршруту № 510 осуществлялись в ежедневном режиме от Челябинска до Миасса, в тоже время пассажиропоток на маршруте имел ярко выраженный сезонный характер», - рассказали в Управлении.

Перевозчик планировал прекратить перевозки по этому маршруту в апреле 2022 года. Миндортранс принял решение установить сезонное расписание: с первого октября по 19 апреля автобус будет ездить до Чебаркуля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 20 апреля по 30 сентября - до Миасса ежедневно.

С таким расписанием перевозки были возобновлены с 11 мая 2022 года.

А пятого декабря 2022 года от перевозчика поступило обращение о прекращении перевозок. В соответствии с действующим законодательством Миндортрансом проведен открытый конкурс по отбору перевозчика на маршрут. Желающих поработать на этом маршруте не нашлось – не поступило ни одной заявки.

Учитывая социальную значимость маршрута, министерство провело работу с потенциальными перевозчиками. И повторный конкурс оказался результативным. «В ходе повторного конкурса 17 марта 2023 года определен перевозчик на маршрут № 510 - индивидуальный предприниматель Глухов Павел Васильевич», - рассказали в министерстве.

Перевозки по маршруту №510 будут возобновлены с началом садового сезона – автобус будет курсировать между Челябинском и Миассом ежедневно.