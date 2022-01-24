Команда минфина покорила самую высокую гору Челябинской области

Команда министерства финансов Челябинской области во главе с руководителем Андреем Пшеницыным покорила самую высокую гору региона – Большой Нургуш. Всего финансисты прошли 22 километра пути, восхождение и спуск заняли девять часов. Это уже седьмая гора, на которую взошли минфиновцы за последние три года.

Как сообщает пресс-служба минфина области, в минувшую субботу 14 сотрудников министерства совершили восхождение на гору Большой Нургуш. Ее высота – 1406 метров над уровнем моря. Ни одна другая вершина региона не достигает таких значений.

Учитывая малую продолжительность светового дня, выйти на маршрут пришлось затемно, с фонарями. До конечной точки, на которой установлен поклонный крест, финансисты шли 11 километров.

«Самые сложные этапы восхождения выдались на конец пути, – рассказывает министр финансов региона Андрей Пшеницын. – После продолжительного, но все-таки постепенного подъема начался резкий и затяжной взлет. А следом – курумник – множество каменных глыб, которые занесло снегом так, что периодически мы проваливались по пояс. И сил, конечно, оставалось не много».

По словам Андрея Пшеницына, команде министерства было непросто, но все без исключения дошли до вершины.

«Это трудный маршрут, особенно в зимнее время. Нам Большой Нургуш покорился только со второй попытки, – заметила начальник управления организации исполнения бюджета в социальной сфере Елена Лобанова. – Ровно два года назад пробовали взойти на вершину, но чуть-чуть не дошли. Был сильный ветер, туман, морозная и очень снежная погода. Ползли по пояс в снегу, критично замерзли и вернулись назад. В этот раз с погодой повезло – небольшой минус, безветрие и ясное небо были только в помощь».

Отметим, что Большой Нургуш не первая вершина в командной истории минфина. Ранее финансисты уже восходили на пять самых известных гор Челябинской области – Карандаш, Зюраткуль, Двуглавая Сопка и Круглица на Таганае, Большой Иремель.

Крайне непростым, но определенно знаковым, оказался поход на Эльбрус. Его покорение летом 2018 года минфиновцы посвятили вековому юбилею финансовой системы Челябинской области.

Именно тогда, при подготовке к восхождению на Эльбрус – самую высокую точку России и Европы – родилась команда покорителей вершин из числа сотрудников минфина. И появилась традиция всем вместе отправляться в горы.