Коммунальщики Челябинска противостоят нависшей над городом угрозе

Управляющие компании Челябинска активизировали борьбу с сосульками и наледью на кровлях жилых домов и зданий.

Сейчас, в период потепления, очистка крыш домов, козырьков, подъездов и балконов как нельзя более актуальна – сосульки представляют реальную угрозу безопасности жителей мегаполиса.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, накануне, 27 февраля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова поручила организовать своевременную работу по ликвидации сосулек и наледи. За вчерашний день коммунальщики, получившие соответствующую установку от управления УЖКХ, избавили от опасных наростов более 370 домов.

При этом городские власти обращают внимание собственников нетиповых балконов о необходимости самостоятельной организации очистки своего имущества, в том числе с помощью управляющих компаний.

Челябинцев просят быть предельно внимательными и сообщать об опасных фактах нависания сосулек и наледи в свои «управляйки». При отсутствии информации об обслуживающей здание организации сигнализировать о нависшей угрозе можно дежурному диспетчеру УЖКХ по номеру: 263-21-21 или по телефону ЕДДС: 112.

В Единой дежурно-диспетчерской службе, в свою очередь, предупреждают горожан, что в связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи, и призывают челябинцев к бдительности.

Не обошло своим вниманием ледяную проблему и следственное управление СК России по Челябинской области, отметив, что в весенний период значительно возрастает риск несчастных случаев среди населения из-за неконтролируемого падения снега и наледи с крыш зданий.

В СКР призвали родителей несовершеннолетних предупредить своих детей о правилах безопасности при нахождении на улице.