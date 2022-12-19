Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы

В предстоящие новогодние праздники региональный оператор Центр коммунального сервиса Челябинской области усилит контроль за вывозом мусора. Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия.

«В затяжные январские выходные на контейнерных площадках традиционно скапливается больше отходов. Южноуральцы больше времени проводят дома, обмениваются подарками и встречают гостей, в связи с чем в мусорное ведро в большом количестве направляется пищевые отходы, упаковка от подарков, а также бутылки от напитков. Своевременный вывоз мусора в эти дни во многом определяет комфортное состояние городов и районов области», - говорится в сообщении.

Для специалистов, задействованных в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами период с 31 декабря по 8 января будет рабочим.

Региональный оператор призвал руководителей городов и районов, дорожных служб и управляющих жилым фондом компаний содержать подъездные пути к местам сбора коммунальных отходов в проезжем состоянии.

Для оперативной связи с населением все праздничные дни будет работать call-центр ЦКС. Обратиться на горячую линию регионального оператора можно по номеру телефона + 7 (351) 200 33 83 с 8.00 до 20.00.