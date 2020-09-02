Компания «Интерсвязь» дала учащимся Южного Урала новый ключ к знаниям

В новом учебном году лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь» - предложила челябинским школьникам и студентам новый интеллектуальный продукт «Умный ключ», объединяющий в своем составе ключ от домофона и транспортную карту.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», еще в июне функция использования ключа от «Умного домофона» как транспортной карты была интегрирована в оригинальное мобильное приложение суперапп. Всего за несколько месяцев новшество успело завоевать доверие уральцев: всё больше горожан предпочитают оплачивать проезд именно таким способом.

По словам руководителя отдела продуктовой аналитики компании «Интерсвязь» Юлии Сметаниной, важным преимуществом «Умного ключа» является возможность его пополнения онлайн, в любое время и без посещения специальной точки оплаты. Это значительно экономит время пользователей. Система оплаты через мобильное приложение универсальна. Привязать к «Умному городу» можно все уже существующие стандартные транспортные карты. Это очень удобно, в том числе для школьников и студентов, у которых зачастую уже имеются обычные пластиковые карты.

Приятным бонусом для пользователей приложения «Интерсвязь. Умный город» стала также продуманная система скидок до 10% на оплату проезда и возможность оплачивать единые пересадочные билеты на 60 и 90 минут. В мобильном приложении можно самостоятельно отслеживать оплату осуществлённых поездок с указанием точного маршрута и времени. Сам «Умный ключ» невозможно скопировать или украсть, а для оплаты не нужно доставать кошелёк и демонстрировать окружающим наличные деньги. В будущем ключ от «Умного домофона» будет иметь еще десятки различных функций – от голосового управления до использования его в качестве пропуска для школьников в образовательные учреждения.