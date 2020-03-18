Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию Южного Урала

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь»- выступила программным партнёром первого в Челябинске форума-выставки «Умный город», на котором представители государственных и муниципальных органов власти, IT-бизнеса, и активные граждане в течение двух дней обсуждали цифровизацию региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, в рамках деловой программы форума с докладами выступили представители профильных министерств России и Челябинско области. Участникам и гостям пленарного заседания были представлены проекты цифровизации, которые реализуются в городах региона, и инновации, которые уже сейчас приносят реальную пользу экономике региона.

По словам первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, по теме цифровизации городов постоянно ведется активная работа, непрерывно внедряются новые технологии при благоустройстве общественных пространств. Подобные форумы способствуют обмену опытом в ходе реализации проекта «Умный город» среди городов области и других регионов.

Ведущие специалисты компании «Интерсвязь» модерировали несколько направлений на воркшопах для муниципалитетов «От «Умного города к Цифровому региону»: в течение шести часов интенсивной работы участники, погрузившись в процесс генерации цифровых проектов, создавали универсальные решения в разных тематических блоках: управление городом, «умный горожанин», ЖКХ, городская среда, общественная безопасность, туризм и сервис, экологическая безопасность, интеллектуальная транспортная экосистема. В результате участники воркшопа получили ценные знания и контакты для реализации задач на местном уровне.

Свой взгляд в будущее на футурологической конференции «Умный город: 50 лет тому вперёд» представил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев. Он презентовал стандарт «Умного города», а также сформировал представление о том, что такое «ключ от умного города». В выступлении большое внимание было уделено проектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, медицины и транспорта. Сервисы компании уже сегодня масштабно внедряются в городскую среду Челябинской области. Так в работу уже запущены проекты, которые позволяют найти свободное место на умных парковках и обеспечить безопасность автомобиля, помогают раскрывать и предотвращать. преступления на придомовых территориях, с помощью ключа от умного домофона оплачивать проезд в общественном транспорте.

Таким образом, «Интерсвязь» сегодня занимает одну из ключевых позиций в цифровизации и построении инфраструктуры умных городов. Концепция «Умный город» компанией «Интерсвязь» реализуется уже более трёх лет за счёт собственных инвестиций. За этот период интеллектуальные решения были успешно внедрены в десятках различных направлений и городах, ими успешно пользуются более двух миллионов человек. Результатом форума-выставки «Умный город» стали десятки заключённых соглашений, опытом реализации проектов Челябинской области так же заинтересовались в других регионах Российской федерации.