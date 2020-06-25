Компания «Интерсвязь» вошла в состав правления экспертного совета «Умный город»

В Челябинске состоялось первое онлайн-заседание экспертного совета по реализации пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», призванного эффективно внедрять современные технологии в городское пространство. Председателем экспертного совета на основе открытого голосования избран ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, его заместителями - председатель совета директоров лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала - компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев и проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, всего в состав экспертного совета вошли 53 высоко квалифицированных специалиста с большим опытом практической деятельности в различных сферах городского хозяйства — представители научно-образовательного, предпринимательского и общественного городских сообществ. Благодаря синергии компетенций в области науки и в практических разработках, их экспертиза будет особенно ценной.

По словам Леонида Вахрамеева, участие в проекте — очередной шаг в будущее Челябинска. Компания «Интерсвязь» готова применять свои передовые разработки для улучшения городской инфраструктуры, чтобы создавать новые комфортные условия для жителей. При этом будет использован опыт других городов, которые служат примером цифровизации, позволяющей улучшать жизнь населения. Также успешный многолетний опыт сотрудничества с ЮУрГУ показал, насколько эффективнее развиваются проекты, когда к их решению подходят комплексно. Теперь к экспертизе присоединятся и муниципалитет, и общественники, и представители бизнеса, что даёт все шансы для успешной реализации проекта.

Теперь в реализации проекта «Умный город» будут участвовать эксперты по внедрению всех прорывных технологий, что обеспечит качественные изменения во всех сфера жизнедеятельности мегаполиса. Сама структура проекта состоит из трёх частей: координационного совета, проектного офиса и экспертного совета. Координационный совет определяет стратегию реализации проекта, и обеспечивает согласованность действий органов государственной, муниципальной власти и всех участников работы. Проектный офис разрабатывает и реализует мероприятия дорожной карты проекта «Умный город». Экспертный совет — консультационный орган в структуре по реализации проекта «Умный город». Его основная задача — организация проведения экспертизы проектов цифрового развития и выработка предложений по их реализации, а также экспертное сопровождение. Уже до первого июля 2020 года экспертный совет должен создать, утвердить и предоставить проектному офису концепцию и основные направления реализации проекта «Умный город» на ближайшие три года.