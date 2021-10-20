20.10.2021
Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы
20.10.2021
В Челябинске ограничат движение людей и машин на пересечении проспекта Победы и Российской
20.10.2021
Доходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3,9 миллиарда рублей
20.10.2021
ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
20.10.2021
Депутат из Трехгорного, обвиняемый в мошенничестве на 54 миллиона рублей, на два месяца отправился в СИЗО
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
06.08.2021
На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
14.04.2021
Увильды проверили на доступность
09.04.2021
На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
06.04.2021
Неугомонные люди: на Увильдах снова началась незаконная стройка
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021