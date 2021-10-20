Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались

Компания Tele2 заявила о том, что проведет всю необходимую работу для урегулирования ситуации, о которой сегодня, 20-го октября, заявило министерство экологии Челябинской области: жители поселка Увильды пожаловались на то, что оператор сотовой связи установил вышку на земельном участке, входящем в охранную зону Увильдов (водоем является особо охраняемой природной территорией).

Как рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков, установку вышки сопровождали вырубки деревьев – данный факт местные жители зафиксировали на фото.

По словам Безрукова, минэкологии начало проверку сразу после поступления первых жалоб. Он заявил, что нарушения есть однозначно, так как возведение вышки не было согласовано с ведомством и установили ее с нарушениями режима охранной зоны.

«В настоящее время устанавливаются собственники земельного участка, после этого нарушители будут привлечены к административной ответственности», - отметил Виталий Безруков.

Он добавил также, что вышку сотовой связи ждет снос сразу после предписания суда.

В пресс-службе Tele2 макрорегиона «Урал» агентству «Урал-пресс-информ» сообщили следующее: «Базовая станция в кооперативе «Чайка» необходима для предоставления качественных услуг связи 2G и 4G для клиентов компании, в том числе отдыхающих на близлежащих туристических объектах. Объект в ТСН «Чайка» возведен на частном земельном участке. Незаконной рубки деревьев при возведении сооружения не проводилось».

Также в компании заявили, что вышка была размещена в строгом соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«Работа антенно-мачтового сооружения не оказывает негативного влияния на особо охраняемую природную территорию и не запрещена нормативными актами. Договор аренды зарегистрирован в уполномоченном органе по государственной регистрации прав в установленном законом порядке. Сооружение не является капитальным, не относится к недвижимым вещам, вследствие чего не требует получения разрешения на строительство», - пояснили в пресс-службе Tele2 макрорегиона «Урал».

В данный момент базовая станция в эфир не выведена. Работы по вводу ее в эксплуатацию еще ведутся.

«Мы уточняем, есть ли необходимость получения дополнительных согласований по объекту, и открыты к конструктивному диалогу с жителями и ведомствами», - сообщили в компании, добавив, что Tele2 проведет всю необходимую работу для урегулирования ситуации.