Комплексы «Лесочек» обеспечили проход танков на учении в Челябинской области

Танковый полк танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) преодолел поле радиоуправляемых фугасов и минных заграждений при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек» в ходе учения, завершившегося сегодня в Челябинской области., сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе учения танкистам предстояло совершить скоростной марш в район выполнения боевых задач и с ходу уничтожить объекты противника. По замыслу учения, передовой инженерно-разведывательный дозор, оснащенный искателем неконтактных взрывных устройств «Коршун» обнаружил признаки установки взрывных устройств, управляемых посредством радиосвязи.

Для скорейшего преодоления заминированного участка танковым полком, специалисты РЭБ организовали помеховый коридор, блокировав каналы управления взрывателей комплексами «Лесочек» по всему заминированному периметру. Объективный контроль качества выполнения задач был проведен группой комплексного технического контроля танковой дивизии и показал полное перекрытие диапазона каналов управления дистанционными взрывателями.

Преодолев заминированный участок, танкисты провели перестроение в боевой порядок и провели уничтожение объектов противника с ходу, комбинированными ударами во фланг и отсекающими ударами разбили высокомобильную группировку противника на части, довершив уничтожение в ходе преследования.

Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих и свыше 50 танков Т-72Б3, в том числе приданные подразделения из состава отдельной бригады радиоэлектронной борьбы.