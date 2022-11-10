10.11.2022
Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки
10.11.2022
Гайд-парков может стать больше в Челябинске
10.11.2022
ММК стал участником регионального проекта по повышению экологической безопасности предприятий
10.11.2022
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
10.11.2022
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 миллиардов рублей - Греф
10.11.2022
ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость
Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки
Получит ли Коркино областные деньги, зависит от активности населения
24.10.2022
Челябинцы ругают вандалов за нападение на новую остановку на площади Революции
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
27.06.2022
Челябинские власти сообщили о масштабном обустройстве трамвайных остановок в этом году
24.06.2022
Поумневшие остановки будут сообщать челябинцам о времени прибытия транспорта
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022