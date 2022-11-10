Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки

В городе Коркино (Челябинская область) в 2023 году планируется установить новые остановочные комплексы - из монолитного поликарбоната (материл зарекомендовал себя как прочный; в Челябинске из него выполнены экранные пешеходные ограждения на улице Цвиллинга), в едином стиле. Предложение о модернизации поступило в администрацию Коркино от инициативной группы жителей.

Чтобы именно этот инициативный проект – «Модернизация остановочных пунктов» - гарантированно получил поддержку на региональном уровне, местные власти призывают коркинцев активно голосовать за установку новых остановок. На состоявшемся в недавнем времени собрании с участием представителей администрации пришедшие на встречу коркинцы выразили свое одобрение, однако, этого числа людей все же недостаточно – горожан просят проявить активность в электронном голосовании, способном охватить большее число жителей (пока оно не запущено, коркинцев известят о его старте дополнительно).

Как отмечают в администрации Коркино, в 2023-м году из регионального бюджета по программе инициативного бюджетирования, предусматривающей непосредственное участие граждан в инициировании и разработке того или иного проекта, выделят девять с половиной миллионов рублей. Модернизация всех остановок в Коркино обойдется дороже, поэтому проект было решено реализовывать поэтапно.

«Замену остановочных пунктов решено начать от Тимофеевки, в первый этап включены следующие остановки: конечная в Тимофеевке, «Южуралкартон» (с обеих сторон дороги), «Пищевой техникум», «АТП», «Молокозавод» (с обеих сторон) и «Спорттовары». Некоторые остановки (например, «Пищевой техникум» в сторону Тимофеевки) исключены из проекта, так как в отношении них составлены договоры аренды с предпринимателями, и арендаторы обязуются поставить там свои торгово-остановочные комплексы», - сообщили в администрации Коркино.

Коркинцы, принявшие участие в собрании, согласились, что остановки менять надо, так как в большинстве своем они имеют весьма неприглядный вид и, более того, являются небезопасными для ожидающих транспорт пассажиров. При этом горожане опасаются атак на новые объекты вандалов и расклейщиков объявлений. Также жители озвучили пожелания по поводу качества содержания остановочных павильонов – коркинцам хочется, чтобы за новыми объектами в городе следили как следует.