Коронавирус в Челябинской области постепенно сдает позиции

В Челябинской области сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Средний темп прироста числа заболевших за семь дней – 0,6%. Коэффициент распространения инфекции – 0,99, - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге девятого февраля. - Фиксируется ежедневное снижение количества выявленных заболеваний, при этом охват тестированием остается высоким – порядка 218 на 100 тысяч населения (средненедельный показатель)».
По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 265 случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 269). Всего с начала пандемии подтверждено 47 тысяч 663 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Среди общего числа выявляемых инфицированных регистрируется рост количества бессимптомных случаев и заболеваний, протекающих в легкой форме и на амбулаторном этапе. В ходе тестирования в ТРК области выявляется около 2% бессимптомных носителей вируса.
Уменьшается количество вызовов скорой и неотложной помощи. За прошедшие сутки поступило 1439 вызовов по области, в Челябинске – 703.
В области фиксируют снижение числа еженедельно выявляемых пневмоний. Накануне было проведено 520 компьютерных томографий, из них порядка 60% - без патологии. Пиковые значения – почти 1800 КТ-обследований в сутки.
Накануне выздоровели и выписаны из больниц 465 пациента с ковидом (днем ранее – 564). Всего с ковидом справились 38 тысяч 86 южноуральцев.
Фиксируется снижение общего числа пациентов, находящихся на госпитальных базах и на амбулаторном лечении. По состоянию на девятое февраля в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение семь тысяч 701 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было семь тысяч 916).