Короноварус не подтвердился у троих южноуральцев с условно положительными тестами на COVID-19

Новосибирская лаборатория не подтвердила коронавирусную инфекцию в трех жителей Челябинской области, у которых ранее были получены условно положительные результаты на COVID-19.

Напомним, в среду-четверг у 12 жителей области были получены положительные результаты анализа на коронавирус. Для подтверждения они были в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Как сообщили в минздраве региона, пока не получены результаты по восьми южноуральцам. За сутки вновь выявлено 10 жителей, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Их анализы также отправлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию.

Напомним, на сегодня в области восемь подтвержденных случаев коронавируса, в том числе в Челябинске, Миассе, Копейске и Кыштыме.